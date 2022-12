Nova Chevrolet Montana chega maior e com motor 1.2 turbo

Alexandre Carneiro e Pedro Cerqueira



A picape ficou mais robusta, incorporando a nova identidade visual da Chevrolet, e entrou no segmento das intermediárias, como Fiat Toro e Renault Oroch (foto: Fotos: Chevrolet/Divulgação)







A Chevrolet acaba de apresentar a nova Montana, que chega à linha 2023 completamente reprojetada. Construída sobre a mesma plataforma do SUV Tracker, a caminhonete chega às concessionárias em fevereiro de 2023, mas a GM já foram comercializadas 2 mil unidades em esquema de pré-venda. A montadora só divulgou os preços das duas versões de topo de linha, a LTZ (R$134.490) e a Premier (R$140.490).





Durante a apresentação, a Chevrolet afirmou que a nova Montana une a caçamba das caminhonetes à praticidade dos SUVs. Por isso, o fabricante promete facilidade para manobrar e conforto de rodagem dignos de carro de passeio.





A caçamba da nova Montana comporta 874 litros e traz uma cobertura com sistema de vedação total. Desse modo, pode funcionar como uma espécie de porta-malas gigante. A tampa do compartimento tem mola para alívio de peso. Esses equipamentos são diferenciais em relação à concorrente Fiat Toro. A montadora não revelou qual a capacidade de carga da nova Montana.









A traseira ficou mais elevada e traz lanternas unidas por uma faixa em preto brilhante No interior, destaque para a multimídia integrada ao painel, mas com tela tátil de 8%u201D De acordo com a Chevrolet, a nova Montana é a caminhonete com maior espaço interno da categoria. No banco traseiro, o vão para os joelhos dos passageiros supera a concorrente mais ampla por 20mm. A caminhonete tem 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,80m de largura.

Equipamentos

Entre os equipamentos, a nova Chevrolet Montana oferece seis airbags, alerta de ponto cego, faróis full LED com regulagem de altura e acendimento automático, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento com câmera de ré e chave presencial com partida por botão.





A tela do MyLink é integrada ao quadro de instrumentos, assim como nos modelos mais recentes da marca. O sistema multimídia está na parte superior do painel e seu visor de oito polegadas, por ficar na posição horizontal, facilita a leitura principalmente de mapas de navegação e reduz a possibilidade de distração ao volante.





Todas as versões vêm equipadas com sistema multimídia MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play. Também estão presentes o sistema de concierge OnStar e Wi-Fi nativo, além de carregador de smartphone por indução magnética.









O espaço no banco traseiro é apenas razoável, com assento estreito A capacidade de carga da caçamba só será revelada em fevereiro As versões LTZ e Premier comercializadas durante a pré-venda virão de fábrica com um acessório de caçamba. Trata-se de um conjunto de divisórias que a Chevrolet chama de Multi Board, para permitir melhor acomodação e distribuição da carga.

Visual

A nova Chevrolet Montana estreia no Brasil, em 2023, a atual identidade de design da Chevrolet, parecido com o da Blazer EV, vendida nos Estados Unidos. Esse estilo é caracterizado, em especial, pelo conjunto ótico bipartido na dianteira. Na picape, a luz de posição (DRL) em LED está na parte superior. Já o farol principal e o pisca compõem uma peça independente, de formato trapezoidal, em posição mais baixa.





Nas laterais, a linha de cintura é elevada, enquanto o rack de teto reforça a sensação de altura. Na versão Premier, as rodas têm 17 polegadas: elas exibem pintura escurecida, tal qual os frisos. Já na versão LTZ, esses componentes são predominantemente cromados.

Motor





As rodas de liga leve de 17 polegadas são item de série na versão LTZ O santantônio estilizado e os estribos serão vendidos como acessórios A Chevrolet Montana 2023 vem equipada com motor 1.2 turboflex, que chegou ao Brasil sob o capô na nova geração do Tracker. Com três cilindros e 12 válvulas, essa unidade desenvolve 132cv (gasolina) e 133cv (etanol. Os torques são de 19,4kgfm (g) e 21,4kgfm (e). Esse motor vai equipar todas as versões da nova montana, que terá versões com câmbio manual e automático, ambos de seis marchas.

Pré-venda

Como qualquer lançamento em pré-venda, as 2 mil unidades disponíveis da nova Montana acabaram em poucos minutos. A partir de agora, quem gostou da nova picape da Chevolet terá que recorrer aos concessionários, que já estão aceitando pedidos.





Porém, de acordo com a marca, os preços já não serão os mesmo anunciados na pré-venda da nova Montana: R$ 134.490 para a versão LTZ, e R$ 140.490, para o pacote de topo Premier. Então, quem reservar o modelo a partir de agora terá que pagar o preço vigente no momento da entrega do veículo.





E a espera promete ser longa: "O prazo de entrega (das 2 mil unidades da pré-venda) pode variar de fevereiro a maio de 2023", informam as letras miúdas do site da nova Montana. Ao menos para essas unidades os preços estão congelados.





Já as demais reservas certamente terão um preço maior, já que os fabricantes estão "remarcando" os modelos mensalmente. Com a pequena oferta da pré-venda da nova Montana, a Chevrolet ao menos não repete o erro da Fiat, que aumentou o preço do Pulse na pré-venda e precisou se explicar para o Procon-SP.