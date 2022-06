Peugeot 208 traz novas versões equipadas com o 1.0 Firefly e câmbio manual

(foto: Peugeot/divulgação)



De Indaiatuba (SP)





Depois de 16 anos, a Peugeot volta a vender no mercado brasileiro um modelo equipado com motor 1.0 litro. Trata-se do hatch compacto premium 208, que passa a ser equipado também com o propulsor 1.0 Firefly associado ao câmbio manual de cinco marchas, mesmo conjunto que está presente em algumas versões do Fiat Argo. Mas o modelo Peugeot traz algumas diferenças na calibragem do motor e no escalonamento das marchas, além de se destacar pelo bom pacote de itens de série, mais completo do que o hatch da marca italiana. O preço também é outro atrativo do Peugeot 208 1.0, já que vai de R$ 72.990 a R$ 79.990, nas versões Like e Style, respectivamente.

Hatch compacto tem no design um de seus pontos fortes, com formas robustas e lanternas traseiras horizontais ligadas por friso brilhante (foto: Peugeot/divulgação)

A sinergia entre as marcas do grupo Stellantis fica cada vez mais evidente nos produtos por elas comercializados. Depois do compartilhamento do motor T270 entre modelos Jeep e Fiat, agora chegou a vez de a Peugeot se beneficiar com outro propulsor da marca italiana, produzido em Betim. Ainda não é o turbo, tão esperado no hatch 208, mas o 1.0 Firefly, que chega para equipar as duas versões mais baratas do compacto. As outras versões continuam sendo oferecidas com motor 1.6 litro e câmbio automático de seis velocidades.

Destaque no interior é a nova multimídia com tela de 10,1%u201D (foto: Peugeot/divulgação)

A novidade chega na linha 2023 do modelo. O motor 1.0 Firefly é um três cilindros aspirado, de seis válvulas, que desenvolve potências de 71cv (gasolina) e 75cv (etanol) a 6.000rpm, com torques de 10kgfm (g) a 3.250rpm e 10,7kgfm (e) a 3.500rpm. Os números de consumo do Peugeot 208 1.0 Firefly na medição do Inmetro são de 14,7km\l (g) e 10,4km\l na cidade, e 16,3km\l (g) e 11,3km\l (e) na estrada. A Peugeot não divulgou os números de aceleração e velocidade máxima. Com esses números, o hatch compacto ganhou a etiqueta A do Inmetro como o modelo 1.0 mais econômico no circuito urbano.

Espaço no banco traseiro é limitado, com pouco conforto para dois (foto: Peugeot/divulgação)

Mas, além da nova motorização, o que mais a linha 2023 do Peugeot 208 traz de novidades? As principais são que todas as versões passam a contar com a luz diurna em LED, no formato de dente de sabre, e a central multimídia Peugeot Connect, que tem tela tátil de 10,1 polegadas, conectividade wireless por Android Auto e Apple CarPlay, sem botões físicos, duas entradas USB e o App Cart, aplicativo que facilita o pagamento em alguns estabelecimentos comerciais, como postos de abastecimento de combustível.

Rodas de liga são de 16 polegadas (foto: Peugeot/divulgação)





EQUIPAMENTOS A versão Like 1.0 (R$ 72.990) traz de série quatro airbags, controle eletrônico de estabilidade, travamento automático das portas a 10km/h, luzes indicadoras de direção nos retrovisores, rodas de aço de 15 polegadas com calotas, aerofólio na cor da carroceria, volante Sport Drive com comandos de som, computador de bordo, chave tipo canivete, fechamento automático dos vidros, ar-condicionado digital, direção com assistência elétrica, volante com regulagem de altura e distância, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro rebatível e sistema de auxílio de partida em rampa.

Na versão Style, o aerofólio é pintado em preto brilhante (foto: Peugeot/divulgação)

Já a versão Style 1.0 (R$ 79.990) traz como principais equipamentos faróis full LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, grade dianteira Dark Chrome, teto solar panorâmico, aerofólio e retrovisores em Black diamond, bancos em tecido com costura azul, carregamento de celular por indução, câmera 180 graus, sensor de estacionamento traseiro e aerofólio em preto brilhante.

Motor 1.0 Firefly garante desempenho satisfatório e baixo consumo (foto: Peugeot/divulgação)





DIRIGINDO Apesar de o motor 1.0 Firefly ser o mesmo que equipa o Fiat Argo, a engenharia da Peugeot optou por aplicar uma nova calibragem. Alguns componentes foram substituídos, como o alternador, o compressor do ar-condicionado e a ECU (central eletrônica) foi otimizada para fornecer nova curva de aceleração. O motor atende às novas normas de emissões do Proconve L7. A plataforma CMP, sobre a qual o 208 é construído, foi adequada para receber o propulsor, com mudanças nos coxins, nas suspensões e no sistema de admissão.

Ao volante do Peugeot 208 1.0 no divertido circuito do autódromo da Fazenda Capuava, em Indaiatuba (SP), não foi possível fazer uma análise mais detalhada, mas percebe-se que o motor casou bem com o hatch compacto. Apesar de ser um 1.0 litro, o propulsor garante agilidade nas arrancadas, com bom torque em baixas rotações. O câmbio tem as três primeiras marchas mais reduzidas, o que favorece muito o desempenho no trânsito urbano. Já as quarta e quinta marchas são um pouco mais longas, para favorecer o consumo de combustível. Até a terceira marcha o hatch tem uma pegada mais empolgante, mas da quarta para cima fica mais recatado. Vale citar que o curso da alavanca do câmbio é curto e que não é “muchibento” como no modelo Fiat.

Se comparado ao Argo 1.0 modelo 2022 (R$ 73.690), o Peugeot 208 1.0 Like é mais barato e mais bem equipado. Já em relação ao Argo 1.0 Drive (R$ 77.790) a versão Style do 208 é mais cara, mas tem lista de itens de série mais completa. A versão de entrada do Peugeot 208 1.0 perde em preço para o Hyundai HB20 1.0 Sense, que custa R$ 72.190, tem motor mais potente (80cv), seis airbags e rádio AM/FM. Outro concorrente é o Chevrolet Onix 1.0, que tem preço a partir de R$ 73.820, com motor mais potente (82cv) e seis airbags.





(*) Jornalista viajou a convite da Peugeot