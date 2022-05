Audi lança novo Q3 Sportback, que volta a ser montado no Brasil

(foto: Audi/Divulgação)







A Audi lançou o novo Q3 no Brasil, já à venda nas concessionárias da marca com preços entre R$ 273.990 e R$ 339.990. A grande novidade é a introdução da carroceria Sportback, que dá uma “pegada” de cupê ao utilitário-esportivo. Porém, o SUV tradicional continua disponível.

Modelo tem a frente imponente, com a grade octogonal pintada em preto brilhante e faróis full-LED, enquanto na traseira a principal diferença em relação ao Q3 convencional está na descaída na traseira do teto (foto: Audi/Divulgação)

Outra boa-nova é que o Audi Q3 volta a ser montado no Brasil, na planta de São José dos Pinhais (PR), a partir do segundo semestre. Até lá, o veículo vem totalmente importado da Hungria, na fábrica de Györ, de onde também virá em módulos quando iniciar o regime de SKD. De acordo com a marca, ainda não existe demanda que justifique adotar outros processos de fabricação local.

O SUV-cupê mantém a capacidade de 530 litros no volume do porta-malas (foto: Audi/Divulgação)

Tirando os detalhes característicos de cada versão, as carrocerias SUV e Sportback são iguais, à exceção da traseira, com uma descaída do teto, que torna a nova variante ainda mais esportiva. No mais, a dianteira se destaca pela imensa grade octogonal e os faróis full-LED. O SUV-cupê conta com para-choques exclusivos. Já as laterais têm vincos pronunciados, que marcam a “musculatura” do Audi Q3.

O painel tem quadro de instrumentos digital e multimídia com tela de 8,8%u201D (foto: Audi/Divulgação)

Todas as versões do Audi Q3 são esquipadas com o mesmo conjunto mecânico. O motor 2.0 turbo rende 231cv de potência e 34,7kgfm de torque. A transmissão tem câmbio automático de oito marchas, e a tração quattro, integral sob demanda, é capaz de atuar exclusivamente no eixo dianteiro ou dividir a força em até 50% para o eixo de trás.

O motor 2.0 turbo desenvolve 231cv e 34,7kgfm de torque, garantindo desempenho empolgante, com aceleração até 100km/h em 7 segundos e máxima de 240km/h (foto: Audi/Divulgação)





AO VOLANTE Mesmo se tratando de um veículo pesado, com mais de 1.600 quilos, o desempenho do SUV é empolgante, com aceleração até os 100km/h em 7 segundos e velocidade máxima de 240km/h. Poderia ter opção de trocas manuais por aletas. Para adequar os parâmetros do Q3 a cada situação, existem diferentes modos de condução, do dinâmico ao fora de estrada.

A suspensão foi elevada para se adequar à predominantemente precária pavimentação das vias brasileiras, com mais 18,5mm na dianteira e 13,5mm na traseira. Ainda que mais alto, o veículo se mostra seguro nas curvas (com ajuda da tração quattro), sem abrir mão do compromisso com o conforto.





A BORDO O banco traseiro oferece conforto para apenas dois ocupantes, já que o túnel do assoalho alto toma muito espaço ao centro. Ali, os passageiros contam com regulagem do encosto e do assento, com 150mm no SUV e 130mm no Sportback, diferença necessária para manter o volume do porta-malas de 530 litros para ambas as carrocerias.

O painel tem quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas a partir da versão intermediária Performance. Já o sistema multimídia tem tela de 8,8 polegadas. A versão de topo Performance Black traz bancos esportivos revestidos em Alcantara, com ajustes elétricos, além de teto solar.

VERSÕES, PREÇOS E CONTEÚDO

» Audi Q3 Prestige

R$ 273.990

Faróis e lanternas full-LED; rodas de 18 polegadas; chave presencial; controle de cruzeiro; bancos revestidos em couro; volante multifuncional; câmera de ré; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; sistema multimídia.





» Audi Q3 Performance

R$ 290.990

Ar-condicionado de duas zonas; retrovisor interno eletrocrômico; luz ambiente; retrovisores elétricos rebatíveis; quadro de instrumentos digital; porta-malas com abertura e fechamento elétricos.





» Audi Q3 Performance Black

R$ 315.990

Rodas de 19 polegadas; bancos esportivos com ajustes elétricos revestidos em Alcântara; revestimento do teto em preto; teto solar;

volante com base chata; kit exterior em preto brilhante; sistema de áudio premium

com 10 alto-falantes e 180W.





» Audi Q3 Sportback Performance

R$ 315.990

Ar-condicionado de duas zonas; retrovisor interno eletrocrômico; luz ambiente; retrovisores elétricos rebatíveis; quadro de instrumentos digital; porta-malas com abertura e fechamento elétricos.





» Audi Q3 Sportback Performance Black

R$ 339.990

Rodas de 19 polegadas; bancos esportivos

com ajustes elétricos revestidos em Alcântara; revestimento do teto em preto; teto solar;

volante com base chata; kit exterior em preto brilhante; sistema de áudio premium

com 10 alto-falantes e 180W.