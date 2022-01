Grandalhona Ram 3500 tem chegada confirmada no Brasil nos próximos meses

Com dimensões de caminhão, a Ram 3500 impressiona pela robustez e motor de 117,3kgfm (foto: RAM/Divulgação)

A Ram vai ampliar a sua linha de picapes no Brasil com a chegada do modelo 3500, que tem lançamento previsto para os próximos meses. A marca divulgou um teaser com imagens provocativas da grandalhona, que chegará em versão única, equipada com motor turbodiesel de 377cv e capacidade de carga de 1.752 quilos.





Apesar de ter número tímidos de emplacamento no Brasil, a Ram continua atuando como uma marca de nicho, oferecendo picapes premium de tamanho avantajado, conjuntos mecânicos que se destacam pelo desempenho e níveis de acabamento e conteúdo elevados.





Atualmente, a marca comercializa por aqui as picapes 1500 e 2500, que encontram o seu público principalmente no agronegócio. Em 2021, de acordo com dados da Fenabrave, foram emplacadas 2.227 unidades da Ram 2500 e 533 da Ram 1500. A 3500 será o terceiro modelo no portfólio da marca por aqui e chegará com a promessa de “entregar ainda mais força e capacidade de carga” no segmento.

Nos EUA, a picape é oferecida com a opção de rodado duplo traseiro (foto: RAM/Divulgação)

CABINE É o segundo modelo que a marca lança no mercado brasileiro em menos de um ano, já que a Ram 1500 Rebel chegou às concessionárias em abril de 2021. Com a frente robusta, marcada principalmente pela ampla grade e faróis full LED, a picape chegará ao Brasil com carroceria cabine dupla e lanternas traseiras também em LED. Nos Estados Unidos, a picape é oferecida com cabine simples, Crew Cab (que é a que vem para o Brasil) e a Mega Cab, com a opção do rodado duplo na traseira.





Com porte de caminhão, a Ram 3500 tem interior espaçoso, acabamento de automóvel de luxo e ampla lista de equipamentos. No centro do painel, a picape traz a central multimídia com tela tátil de 12 polegadas, com conexão por Apple CarPlay e Android Auto, navegação e Wi-Fi nativos e cinco portas USB devidamente distribuídas.





MOTOR Sob o capô, o modelo traz o motor turbodiesel Cummins, um 6.7 litros, seis cilindros em linha, que desenvolve 377cv e 117,3kgfm de torque. São 12cv e 6,63kgfm de torque a mais do que na Ram 2500. Lá nos EUA, esse motor é associado à transmissão automática de seis velocidades, com tração traseira ou integral. A Ram 3500 tem capacidade de carga de 1.752kg e pode rebocar até 9.021kg. Na comparação com a 2500, são 664kg e 1.160kg a mais nas capacidades de carga e reboque, respectivamente.





A Ram ainda esconde algumas informações sobre a versão da picape 3500 que virá para o Brasil, mas promete revelar novos dados em breve, antes do lançamento oficial do modelo. A marca não revelou o preço da picape, que nos Estados Unidos é vendida a partir de US$ 37 mil com a cabine simples, US$ 40 mil na 3500 Crew Cab e US$ 50 mil para a 3500 Mega Cab. (EG)