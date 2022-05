Chevrolet Equinox 2022: SUV chega reestilizado e com versão esportiva RS

Versão RS (a da esquerda) tem "pegada" mais esportiva, enquanto o pacote de topo Premier traz um visual mais sofisticado (foto: Chevrolet/Divulgação)







A Chevrolet apresentou o Equinox reestilizado, com destaque para a nova versão RS, com apelo visual esportivo. O modelo fez sua estreia no mercado brasileiro em 2017 e é o SUV mais vendido da marca em todo o mundo. Apesar de seus bons atributos, o utilitário-esportivo médio nunca alcançou um volume expressivo em venda. Porém, com o bom momento vivido pelo segmento – que tem players como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e o novo Honda HR-V (a partir de agosto) –, a marca quer exercer maior protagonismo.

Equinox RS traz grade exclusiva com a %u201Cgravata%u201D da Chevrolet em preto e a sigla RS vermelha, além de cromados, rack e rodas escurecidos (foto: Chevrolet/Divulgação)

A atualização visual traz uma grade ampla e integrada ao conjunto óptico afilado por um elemento cromado. O para-choque dianteiro ficou mais agressivo. As laterais trazem rodas de 19 polegadas que foram redesenhadas. A traseira ganhou novo para-choque e lanternas com assinatura em LED. Enquanto a versão Premier tem apelo mais sofisticado, com frisos cromados, rodas com acabamento diamantado em dois tons e teto solar panorâmico, a inédita versão RS tem detalhes mais esportivos, com grade exclusiva ostentando a “gravata” da Chevrolet em preto e a sigla RS vermelha, além de cromados, rack de teto e rodas escurecidos.

Versão mais sofisticada tem frisos cromados e rodas de 19 polegadas com acabamento diamantado em dois tons (foto: Chevrolet/Divulgação)

O interior continua basicamente o mesmo, com pequenas novidades no revestimento dos bancos, no console e grafismo do computador de bordo. A versão RS se diferencia pelo volante com a logomarca escurecida, revestimento do teto em preto os bancos em couro costurados com linhas vermelhas. O assento do motorista conta com ajustes elétricos. Já o pacote Premier, topo de linha, agrega sistema de som premium e abertura elétrica da tampa do porta-malas com sensor de movimento. O porta-malas tem volume de 468 litros.

Interior do Equinox Premier, que tem teto solar panorâmico de série e carregador sem fio para o smartphone (foto: Chevrolet/Divulgação)

Também houve evolução na conectividade do sistema My Link, que agora oferece espelhamento do smartphone sem uso de fio, integração com o assistente de voz da Amazon (Alexa), possibilidade de instalar aplicativos e customizar a tela, além de wi-fi nativo e sistema OnStar. O usuário ainda pode usar o aplicativo myChevrolet no smartphone ou smartwatch para comandar diversas funções no veículo de forma remota, como ligar o motor para climatizar a cabine.

O Equinox oferece apenas o motor 1.5 turbo, com injeção direta de gasolina, que rende 172cv de potência a 5.600rpm e 27,8kgfm de torque entre 2.000rpm e 4.000rpm. Com 114 quilos a menos que a versão de topo, a RS acelera até os 100km/h em 9,2 segundos. O câmbio é automático de seis marchas e tem opções de trocas manuais. A versão Premier ainda tem tração integral. A direção conta com assistência elétrica progressiva. A suspensão traseira é independente, com arquitetura multilink. O consumo de combustível é de 11,5km/l na estrada e 9,3km/l na cidade. Para quem tem saudades do motor 2.0 turbo, ele não está mais disponível nem no mercado americano.

O Chevrolet Equinox 2022 é vendido em duas versões. O pacote RS é o de entrada, mas já oferece uma lista de equipamentos de segurança com funções autônomas de respeito: seis airbags (frontais, laterais e de cortina), alerta de colisão frontal, detecção de pedestre com alerta e auxílio de frenagem, alerta de movimentação traseira, alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, alerta de esquecimento no banco traseiro, monitoramento da pressão dos pneus, sistema de permanência na faixa, controles de tração e estabilidade, farol alto adaptativo, frenagem automática de emergência em baixa velocidade, indicador de distância do veículo da frente, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em aclive, câmera de ré e Isofix.

O Equinox ainda traz de série sensores crepuscular e de chuva, freio de estacionamento acionado por botão, ar-condicionado eletrônico de dupla zona, chave presencial, ajuste do volante em altura e distância, computador de bordo, controle de velocidade de cruzeiro, sistema de estacionamento automático, retrovisores com ajustes e rebatimento elétricos, retrovisor interno eletrocrômico, banco do motorista com ajustes elétricos e sistema multimídia com tela de 8 polegadas.

Já a versão de topo Premier AWD acrescenta faróis de neblina, carregador sem fio para o smartphone, controle de velocidade em declive, teto solar panorâmico, partida remota do motor e sistema de áudio premium. A Chevrolet ainda não divulgou os preços das versões, informação esperada já para a próxima semana, quando o modelo será lançado. As entregas do modelo começam a partir de meados de junho.