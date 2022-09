Fiat Fastback: novo SUV cupê da marca; confira motores, versões e preços

Fiat Fastback (foto: fiat/divulgação)

De Campos do Jordão (SP)





A Fiat apresentou o Fastback, seu SUV compacto com a carroceria no estilo cupê, que sugere mais esportividade. O modelo é construído sobre a mesma plataforma do Pulse e chega ao mercado com as opções de motor 1.0 turbo e câmbio CVT ou 1.3 turbo com câmbio automático.

As lanternas traseiras em LED ajudam a compor o visual do SUV (foto: fiat/divulgação)

A Fiat está de olho no segmento de SUVs, que atualmente representa 36% do mercado brasileiro. O primeiro passo da marca para ingressar no segmento foi com o Pulse, embora o modelo esteja mais para um hatch aventureiro. Agora, o Fiat Fastback chega com dimensões muito parecidas, com alguns centímetros a mais no comprimento e porta-malas maior.

Diferentes texturas no acabamento interno e multimídia de 10%u201D (foto: fiat/divulgação)

O Fiat Fastback foi apresentado pela primeira vez como conceito na última edição do Salão do Automóvel de São Paulo, em 2018. No visual, o modelo que está sendo lançado hoje traz muitas semelhanças com o conceito. A principal diferença é que o carro de 2018 foi construído sobre a plataforma da picape Toro, e agora, do Pulse.

Atrás, duas pessoas se acomodam com relativo conforto (foto: fiat/divulgação)

Você deve ter notado que o Fiat Fastback tem altura três centímetros menor que a do Pulse, exatamente porque a carroceria no estilo cupê traz o teto mais baixo, com forte descaída na traseira. Visto de frente, o SUV cupê tem a frente quase idêntica à do Pulse, com faróis full LED, com luz diurna também em LED que faz a função de seta, de série em todas as versões.

Porta-malas tem capacidade de 516 litros, com ampla abertura (foto: fiat/divulgação)

O capô mais alto, com vincos marcantes, também confere ao Fiat Fastback aspecto mais robusto. O para-choque dianteiro tem desenho diferenciado em relação ao Pulse, trazendo entradas de ar nas extremidades e faróis de neblina em LED na parte inferior, além de skid plate com elemento cromado que amplia a sianteira do modelo.

Com 2,53m de distância entre-eixos, o SUV tem estilo cupê, caracterizado pelo teto descaído na traseira (foto: fiat/divulgação)

Visto de lado, o Fiat Fastback reafirma a intenção de robustez, com vinco marcando a linha de cintura na altura das maçanetas e outro na parte inferior das portas, além de molduras de plástico nas caixas de rodas. O teto descaído com vidro bem inclinado forma desenho equilibrado com o balanço traseiro maior, propositalmente pensado para ampliar o volume do porta-malas.

Se no Pulse o porta-malas tem capacidade de 370 litros, no Fiat Sportback o volume é de 516 litros. A montadora até tentou vender a ideia de que o SUV cupê tem porta-malas de 600 litros, mas usando água na medição, o que não corresponde à realidade prática do uso do espaço. Mas, de qualquer forma, é um bom volume, otimizado ainda mais pela ampla abertura da tampa do compartimento.

A traseira do Fiat Fastback também ficou muito bem resolvida, com lanternas horizontais em LED invadindo a tampa do porta-malas e as laterais, formando conjunto harmônico com o restante. O para-choque também traz skid plate e um elemento cromado que atravessa de uma extremidade a outra, aumentando a sensação de robustez.





POR DENTRO O interior do Fiat Fastback também lembra muito o do Pulse, com muito plástico duro no acabamento, porém, com diferentes texturas. O painel tem linhas horizontais e é feito em dois níveis. Na versão de entrada, Audace, o painel de instrumentos traz elementos analógicos e a tela digital do computador de bordo. O sistema multimídia tem tela tátil flutuante de 8,4 polegadas com conectividade sem a necessidade de uso de cabo.

Já a versão de topo de linha, a Limited Edition Powered by Abarth, tem multimídia com tela tátil de 10 polegadas, com comando voz e conexão por Android e Apple sem fio. Detalhe interessante no novo Fiat Fastback é que o carregador por indução conta com uma saída de ar-condicionado dedicada para não deixar o celular superaquecer.

Falando ainda da versão de topo de linha do Fiat Fastback, o quadro de instrumentos é 100% digital, com tela de sete polegadas, que traz dados de performance, consumo e até força G. Tem ainda o Fiat Connect Me com conexão em tempo real, Smart safety, smart nav, Wi-Fi embarcado com internet para até oito dispositivos. Com tudo isso, o motorista consegue, entre outras coisas, agendar as revisões de dentro do carro.

A posição de de dirigir é elevada, como na maioria dos SUVs, e o console também é mais alto, trazendo o freio de estacionamento eletrônico, a tecla do sistema start/stop e o auto hold, que segura o carro com o freio em paradas. O Fiat Fastback tem ainda no console duas entradas USB.

O espaço no banco traseiro do Fiat Fastback não é diferente do Pulse. Duas pessoas de estatura média conseguem se acomodar com relativo conforto. A diferença é que, no novo modelo, como o teto é um pouco mais baixo, a solução foi reclinar um pouco mais o encosto do banco, otimizando o espaço e proporcionando um pouco mais de conforto. Quem senta atrás conta com saída de ar-condicionado, entrada USB e tomada de 12V.

MOTORES As duas primeiras versões do Fiat Fastback são equipadas com o motor T200, que é o 1.0 turbo flex que desenvolve 125cv (g) e 130cv (e), com torque máximo de 20,4kgfm. Esse propulsor atua em conjunto com o câmbio do tipo CVT, que simula sete marchas.

Já a versão Powered by Abarth traz sob o capô o T270, que equipa outros modelos da Fiat e Jeep. O 1.3 turbo flex tem potências de 180cv (g) e 185cv (e), e torque máximo de 27,5kgfm. Apesar de a versão trazer o nome Abarth, não houve qualquer tipo de preparação no motor para deixá-lo com desempenho mais esportivo. Ele atua em conjunto com o câmbio automático de seis marchas.

Os motores do Fiat Fastback são produzidos na fábrica de Betim e estão alinhados com a Rota 2023 e o Proconve L7, que regula as emissões de poluentes. As suspensões receberam uma nova calibragem para evitar a inclinação da carroceria e filtrar as imperfeições do solo. O sistema de freios traz discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS, EBD e controles de estabilidade e tração de série.

No quesito segurança, o Fiat Fastback tem carroceria com 87% de aços de alta e ultra alta resistência. Modelo conta ainda com dois airbags frontais e dois laterais que fazem a proteção do tórax e cabeça, de série em todas as versões. A versão de topo traz controle de tração TC+ e ABS off-road.

Destaque também para o sistema de segurança ativa ADAS, que tem comutação automática dos faróis, alerta de mudança faixa e frenagem automática de emergência. No quesito dirigibilidade, o Fiat Fastback traz três modos de condução: normal, manual e sport. O primeiro é para o dia a dia, otimizando o consumo de combustível. Já o modo manual é para quem prefere assumir as mudanças de marchas. E o Sport proporciona mudanças de marchas em rotações mais elevadas.





DIRIGINDO O VRUM teve um primeiro contato com o Fiat Fastback pelas estradas do interior paulista, na região de Campos do Jordão, com relevo mesclado. Dirigimos a versão de topo de linha, com motor 1.3 turbo e câmbio automático. O SUV cupê tem posição elevada de dirigir, com boa visibilidade dianteira, mas a traseira é ruim. Câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro são providenciais.

O motor dá conta dos 1.304kg do Fiat Fastback, proporcionando bom desempenho, com arrancadas ágeis e retomadas de velocidade seguras. Não chega a proporcionar uma performance esportiva, mas garante dirigibilidade divertida. Tem boa estabilidade em curvas e no asfalto tem rodar suave e macio. Já no fora de estrada, transfere as irregularidades do solo para dentro.





CONCORRENTES O concorrente direto do Fiat Fastback é o Volkswagen Nivus, que é vendido na versão de entrada Comfortline por R$ 121.670. É equipado com motor 1.0 de 128cv de potência máxima, cãmbio automático de seis marchas e traz de série seis airbags. Já a versão topo de linha do Nivus, a Highline, tem o mesmo motor e custa R$ 138.390.

Já a versão Powered by Abarth do Fastback tem como concorrentes o Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI, com motor 1.4 turbo de 150cv, por R$ 161.890; e o Chevrolet Tracker Premier 1.2 turbo de 133cv, que tem preço sugerido de R$ 152.090.

A Fiat espera vender de 2.500 a 3.000 unidades do Fastback por mês. O modelo já pode ser encontrado nas concessionárias da marca. A montadora espera vender 40% da versão Audace, 40% da Impetus e 20% da Abarth. Com visual moderno e ousado, bons conjuntos mecânicos e boa lista de equipamentos, o Fiat Fastback promete agitar o segmento de SUVs compactos.

VERSÕES E PREÇOS





Audace T200 CVT......R$ 129.990

Ímpetur T200 CVT.... R$ 139.990

Limited Edition Powered by

Abarth T270 AT6 ......R$ 149.990





(Confira a lista de equipamentos

e as fichas técnicas no www,vrum.com.br)





(*) Jornalista viajou a convite da Fiat