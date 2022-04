Chevrolet Spin ganha versão LT, mais barata, na configuração sete lugares

A minivan da Chevrolet passa a contar com cinco versões, com configurações de cinco ou sete assentos e diferentes pacotes de equipamentos (foto: Chevrolet/Divulgação)

A Chevrolet traz algumas novidades na linha 2023 da minivan Spin, principalmente para quem quer um carro de sete lugares com preço "mais acessível". O modelo da marca da gravata dourada ganha novas versões e melhorias no acabamento. A principal novidade é a versão LT, a mais barata na configuração de sete lugares, direcionada a quem trabalha com o transporte de passageiros. A Spin 2023 vai da versão LS de cinco lugares à Activ de sete assentos, com preços variando de R$ 101.290 a R$ 124.900.





A Spin LT vem equipada com multimídia MyLink, direção com assistência elétrica, transmissão automática de seis velocidades, assistente de partida em aclive, controle eletrônico de tração e estabilidade e rodas de alumínio 15 polegadas.





Além dela, a Chevrolet traz de volta a versão intermediária LTZ, na configuração de cinco lugares, que se destaca por ter acabamentos exclusivos e porta-malas que chega a 710 litros, considerando o volume até a altura dos bancos. Todas as versões do Spin ganham nova opção de cor cinza graphite para a carroceria e mudanças de acabamento interno, como o painel, bancos e os revestimentos das portas em novos tons.





A versão aventureira Activ ganhou quadro de instrumentos com cores diferentes, que estão também nas costuras pespontadas dos bancos e volante. Já a versão topo de linha Premier traz material diferenciado no revestimento dos bancos e painéis das portas, com uma combinação de preto e azul-escuro.





Nas duas configurações da Spin – de cinco ou sete lugares – a segunda fileira de bancos tem mecanismo corrediço, fazendo movimento longitudinal. O banco pode ser movimentado 50mm pra frente ou 60mm para trás, aumentando o espaço no porta-malas ou para os passageiros.





A linha 2023 da Spin traz ainda ampla gama de acessórios, que inclui sistema de partida do motor na chave por controle remoto e o sistema de acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular. Outra novidade é que as novas versões passam a contar com câmbio manual de seis marchas. São quesitos específicos para atender às necessidades do público frotista.



Na versão LT de sete lugares, o acesso à terceira fileira de bancos é facilitado pelo rebatimento do encosto, mas o espaço ali é limitado (foto: Chevrolet/Divulgação)

Modelo traz sistema multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, controlador de velocidade de cruzeiro e direção elétrica (foto: Chevrolet/Divulgação)



VERSÕES E EQUIPAMENTOS

SPIN LS – R$ 101.290: grade frontal com detalhes em prata; rodas de aço aro 15 polegadas com calotas; controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, airbag duplo, sistema de fixação de cadeiras para crianças (Isofix e Top Tether), regulagem de altura dos faróis, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, vidros elétricos "um toque” com abertura e fechamento pela chave, banco da segunda fileira corrediço, transmissão automática de seis velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade, cinco assentos.





SPIN LT – R$ 108 mil: acrescenta rack de teto; rodas de alumínio de 15 polegadas; sensor de estacionamento, retrovisores elétricos, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, transmissão automática de seis velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade, sete assentos.





SPIN LTZ – R$ 109.500: acrescenta grade frontal com detalhes em preto brilhante, rodas de alumínio aro 16 polegadas escurecidas, faróis com máscara negra e luz de posição em LED; lanternas escurecidas, bancos com revestimento híbrido; faróis de neblina, câmera de ré, sensor de estacionamento, cinco assentos.





SPIN PREMIER – R$ 122.450: acrescenta grade frontal cromada; faróis com luz de posição em LED; sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, computador de bordo, bancos e painéis de porta com revestimento premium, OnStar, sete assentos.





SPIN ACTIV – R$ 120.200 (5L) e R$ 124.900 (7L): acrescenta pacote visual aventureiro (parachoques bicolor com detalhes em preto brilhante, rack de teto em forma de U; saias laterais; rodas de alumínio exclusivas aro 16 polegadas; faróis com máscara negra e luz de posição em LED; lanternas escurecidas e logomarca Chevrolet na cor preta, bancos com revestimento híbrido; direção elétrica progressiva com regulagem de altura, opção de cinco ou sete assentos.