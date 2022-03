Volvo C40 Recharge é o SUV cupê elétrico que chega ao Brasil por R$ 419.950

Da Cidade do México

Grade fechada identifica versão 100% elétrica da marca e contribui para otimizar a aerodinâmica. Faróis são full-LED (foto: Fotos: Volvo/Divulgação)



A Volvo dá mais um passo rumo à eletrificação de sua linha no Brasil com a chegada do C40 Recharge Pure Eletric. No ano passado, a Volvo começou a mudar seu portfólio no mercado brasileiro com a chegada do primeiro modelo 100% elétrico, o XC40, que até então era vendido em versão híbrida. O C40 Recharge compartilha a plataforma com o XC40, do qual herda também o conjunto motriz.





O C40 é um SUV cupê de linhas aerodinâmicas, com o para-brisa mais inclinado e o teto arqueado, com forte descaída na traseira. A grade fechada identifica a versão 100% elétrica, contribuindo para melhorar a aerodinâmica. Os faróis são full-LED. Nas laterais, destaque para as rodas de liga leve de 20 polegadas, que têm desenho mais fechado, também para otimizar a aerodinâmica.





Na traseira, o toque de esportividade está no spoiler na extremidade do teto e no aerofólio na quina da tampa do porta-malas. As lanternas em LED trazem desenho diferenciado, com parte vertical pontilhada. E o teto panorâmico de vidro coroa o desenho equilibrado do C40 Recharge, ampliando a visibilidade e a luminosidade no interior do modelo.





POR DENTRO

E para acionar o motor, o modelo não traz nem mesmo o botão start engine. Basta pisar no pedal do freio e colocar a alavanca do câmbio na posição D para acionar os motores. Você só vai perceber que o carro está ligado pelo movimento das luzes no painel. E não tem nem freio de estacionamento para liberar. Basta acelerar e sair.





O Volvo C40 conta também com o sistema hands-free para a abertura do porta-malas. Basta passar o pé sob o para-choque traseiro para que a tampa se abra. O compartimento de bagagem tem 413 litros de capacidade, é todo revestido com carpete e traz iluminação. O carro não tem estepe e conta com pneus run flat

Na traseira, destaque para o spoiler e o aerofólio, além das lanternas diferenciadas



O interior do Volvo C40 é sofisticado, com materiais de boa qualidade no acabamento. O painel tem plásticos de diferentes texturas, todos recicláveis. A Volvo optou por não usar couro no revestimento dos bancos “em favor do bem-estar animal”. O material usado no revestimento é o microtech.





O painel de instrumentos é todo digital e configurável, exibindo inclusive o mapa de navegação. Já a central multimídia traz o sistema multimídia Google Automotive Services, que proporciona fácil conectividade, com acesso por comando de voz ou ecossistema de aplicativos nativos.





DIRIGINDO

Para mover o C40, dois motores elétricos geram 408cv e 67,3kgfm de torque. Testamos o modelo no trânsito caótico da Cidade do México, que exige respostas rápidas às acelerações e manobras ágeis para evitar acidentes. O C40 acelera até 100km/h em apenas 4,7 segundos, com máxima de 180km/h.





E com o C40 tudo isso é possível, pois os motores elétricos despejam sua força e potência de uma só vez, conforme o comando no pedal do acelerador. Na estrada, o SUV cupê mostra sua veia esportiva, com acelerações muito rápidas, pressionando as costas do motorista e passageiros no encosto dos bancos. Para regenerar energia e ajudar na recarga da bateria, o modelo traz o One Pedal Drive, que é um sistema que usa a desaceleração como freio. A regeneração de energia é obtida também nas frenagens.





A bateria de 78kWh proporciona autonomia de 440 quilômetros. No sistema de carregamento rápido, a bateria recarrega até 80% de sua capacidade em 40 minutos. Já no sistema doméstico, a recarga total é feita em 8 horas. A bateria tem oito anos de garantia ou 160 mil quilômetros.





De acordo com a Volvo, o custo médio do kW é de R$ 1, ou seja, para carregar a bateria do C40 gastam-se R$ 78. Já para rodar a mesma distância com um carro abastecido com gasolina o custo é bem maior, principalmente agora com os preços dos combustíveis nas alturas. O preço do Wall Box instalado é de R$ 8.950.

O C40 é um SUV cupê de linhas aerodinâmicas, com o para-brisa mais inclinado e o teto arqueado, com forte descaída na traseira



TECNOLOGIA

O Volvo C40 traz um amplo pacote de itens de série, com destaque para os sistemas de assistência à condução, como a câmera de 360 graus, o alerta de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa e alerta de ponto cego. Já o City Safety reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão.





O modelo traz ainda o Pilot Assist e o controle de cruzeiro adaptativo, que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias e um sistema que comanda a aceleração e a frenagem, auxiliando no deslocamento do veículo, por exemplo, ao contornar curvas abertas em rodovias, além de controlar a distância do carro adiante.





* Viajou a convite da Volvo Car Brasil