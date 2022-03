ID. Buzz: Volkswagen finalmente apresenta a netinha elétrica da Kombi

A van lembra o modelo icônico da marca alemã, mas traz a modernidade em suas formas e linhas (foto: Volkswagen/Divulgação)







A Volkswagen finalmente apresentou o ID. Buzz, sua nova van elétrica com versões para passageiros e carga (o ID. Buzz Cargo). A pintura estilo “saia e blusa” e a ampla área envidraçada entregam que a referência deste veículo mora na primeira geração da Kombi. O modelo é produzido pela Volkswagen Commercial Vehicles em Hannover, na Alemanha, e estreia em alguns países da Europa em setembro.

Apesar das referências, o projeto não chega a ter o compromisso de ser uma releitura fiel da Kombi. Mas, de acordo com Jozef Kaba, Head de Design da Volkswagen, ambos os projetos se aproximam no forte compromisso entre forma e função. As dimensões da van são 4,71 metros de comprimento, 1,98m de largura, 1,93m de altura e 2,98m de distância entre-eixos. A silhueta do ID. Buzz é bem aerodinâmica, com coeficiente na casa dos 0,29.

Na traseira, as lanternas estreitas são interligadas por faixa luminosa (foto: Volkswagen/Divulgação)

Os faróis horizontais estão ligados por uma faixa luminosa, com uma grande logomarca da Volkwagen ao centro. A grande cobertura de vidros, com colunas bastante finas, é uma característica distinta nos dias atuais e deve proporcionar uma visibilidade sem igual. As rodas são de 18 polegadas. A traseira conta com spoiler e antena tipo barbatana de tubarão, que agregam esportividade. As lanternas são bem finas e também estão interligadas.

Painel futurista traz instrumentos digitais e multimídia flutuante (foto: Volkswagen/Divulgação)





DENTRO O visual interior é limpo, com a maior parte dos comandos a partir da tela central de 10 ou 12 polegadas. O quadro de instrumentos é digital. A alavanca de marcha fica próxima ao volante. O acabamento mistura uma simulação de madeira e componentes com cores vivas no painel e nas portas. Na “pegada” sustentável em que os veículos elétricos estão inseridos, a Volkswagen garante que o modelo usa alto percentual de materiais reciclados, além de não fazer uso de couro no interior.

A versão de passageiros acomoda cinco pessoas, mas é possível elevar essa capacidade para seis optando-se pelo banco dianteiro inteiriço. Na versão de carga essa lógica se inverte, com banco inteiriço para três ocupantes como padrão, podendo ganhar dois bancos independentes como opcional.

O VW ID. Buzz tem configurações de cinco ou de seis lugares (foto: Volkswagen/Divulgação)

As portas traseiras são deslizantes, com acionamento elétrico. A tampa do porta-malas também oferece abertura elétrica. Na versão de passageiros, o banco traseiro bipartido oferece ajustes tanto no assento quanto no encosto. O porta-malas tem volume de 1.221litros, mas, com o banco rebatido, a capacidade sobe para 2.205 litros. Segundo a Volkswagen, configurações com seis e sete lugares, além de distância entre-eixos maior, virão em médio prazo.

Na frente, existe a opção de bancos individuais ou inteiriços (foto: Volkswagen/Divulgação)

Já no ID. Buzz Cargo apenas a porta da direita tem abertura, também deslizante. A versão de carga, que conta com uma divisória fixa separando o habitáculo do compartimento traseiro, consegue levar dois pallets de tamanho padrão. O volume traseiro é de 3.900 litros, com capacidade de carga de 650 quilos.





ELÉTRICA O modelo traz um motor elétrico de 204cv de potência e 31,6kgfm de torque, com tração traseira. A bateria é de 77kWh, mas a marca não informou qual é a autonomia do veículo (algumas informações técnicas foram guardadas para o lançamento comercial do modelo). Em uma estação de carga rápida de corrente contínua (DC), o nível da bateria sobe de 5% para 80% em cerca de 30 minutos. O ID. Buzz é construído sobre a plataforma modular elétrica MEB, do Grupo Volkswagen.





QUASE AUTÔNOMA O modelo também traz tecnologia avançada para ser usado no modo autônomo, como o sistema de alerta local “Car2X”, que usa sinais de outros veículos e da infraestrutura de transporte para detectar obstáculos em tempo real. Outro destaque será o “Travel Assist com Swarm data”, que vai permitir a condução parcialmente autônoma, incluindo a mudança de faixa de rodagem. O ID. Buzz ainda vai trazer uma função de memória para estacionamento autônomo em um ambiente salvo anteriormente.