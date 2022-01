Chevrolet lança Cruze Sport6 RS e o sedã na versão Midnight: mais do mesmo

O Cruze hatch ganha detalhes que sugerem esportividade, enquanto o sedã quer ser premium (foto: Chevrolet/Divulgação)

A General Motors demorou, mas, finalmente, apresentou duas “novidades” que estavam previstas para 2021 e só chegam ao mercado brasileiro agora. Trata-se do Chevrolet Cruze Midnight, sedã com acabamento escurecido e proposta premium, e o Cruze Sport6 RS, versão com customização esportiva do hatch médio que traz o já conhecido motor 1.4 turbo, com os mesmos números de potência e torque. Nada muito significativo para dois modelos que não se destacam em volume de vendas, principalmente o hatch, que está com seus dias contados.

A GM não assume o fim da linha Cruze e tenta dar sobrevida ao modelo lançando versões que já são oferecidas em outros produtos da marca, como o Onix. No caso específico do hatch médio Cruze Sport6, houve quem apostasse que o fim da linha do modelo ocorreria em 2021, o que não se concretizou. Porém, o hatch deixou de ser vendido no mercado norte-americano e no Brasil passou a ser um lobo solitário em um segmento em franca decadência.

Para se ter uma ideia, nos últimos meses de 2021, o Cruze Sport6 emplacou menos de 100 unidades por mês, encerrando o ano com 1.733 unidades vendidas. Ironicamente, é o líder do segmento de hatches médios, que praticamente acabou no Brasil depois do fim de linha para modelos como o Volkswagen Golf, Ford Focus, Fiat Bravo e outros. Apesar disso, a GM quer estender um pouco mais a existência do Cruze Sport6, oferecendo o modelo a partir de agora apenas na versão RS, com preço sugerido de R$ 154.500.

Já no caso do Cruze Sedan, a situação é um pouco melhor. O modelo foi o terceiro mais emplacado no segmento dos sedãs médios em 2021. Encerrou o ano com 7.090 unidades emplacadas, atrás do Honda Civic (18.949) e do líder absoluto do segmento, Toyota Corolla (41.891). Agora o Cruze Sedan também ganha a versão Midnight, que chega ao mercado com preço sugerido de R$ 139.350.

VISUAL ESPORTIVO A versão RS que agora chega ao Chevrolet Cruze Sport6 já foi disponibilizada em outros modelos da marca, sendo que no Brasil estreou com o Onix. A ideia é dar ao Sport6 um visual mais esportivo, com grade que traz detalhes em cromo escurecido, além da gravata Chevrolet com fundo preto e os faróis em LED e máscara negra. E para identificar a versão, o logo RS em vermelho está fixado na grade.

Os detalhes em preto aparecem também nas molduras das janelas, no adesivo da coluna B e nos retrovisores externos. O teto é pintado em preto metálico e traz de série o teto-solar. Na traseira, destaque para o aerofólio, emblemas com o nome e a marca do veículo na tampa do porta-malas, todos escurecidos. As lanternas traseiras são tridimensionais, em LED. O modelo preservou os para-choques esportivos, faróis auxiliares horizontais e a saída de escapamento inspirada em carros de competição. O Cruze Sport6 RS é vendido nas cores branco summit, cinza satin steel e o vermelho chili. Existe ainda a opção da carroceria totalmente pintada em preto ouro negro.

POR DENTRO O interior do Cruze Sport6 RS traz revestimentos de teto, assoalho, colunas, painéis e dos bancos todos em preto, sendo que nos assentos se destacam as costuras pespontadas em linhas vermelhas. A lista de equipamentos de série inclui seis airbags, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré de alta definição, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema de áudio premium, acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular), sensor de chuva, central de informação digital colorida, retrovisor interno eletrocrômico e retrovisores externos com rebatimento elétrico, além de aquecimento.

No quesito conectividade, o Cruze Sport6 RS oferece multimídia MyLink com tela tátil de oito polegadas, com projeção para Apple CarPlay e Android Auto; bluetooth simultâneo de até dois smartphones; Wi-Fi nativo com antena amplificada e sinal de internet até 12 vezes mais estável, com capacidade de conexão para até sete aparelhos simultâneos; aplicativo myChevrolet para smartphone e smartwatch, que permite comandar funções do carro a distância, fazer diagnósticos remotos, consultas técnicas e agendar serviços na rede autorizada; sistema de telemática OnStar, que oferece assistência para serviços de emergência e segurança; e o OTA (over the air), tecnologia que permite atualizações de sistemas eletrônicos do veículo de maneira remota.

MESMO MOTOR Produzido na Argentina, o Cruze Sport6 RS vem equipado com o mesmo motor 1.4 turbo que era oferecido nas versões anteriores. Com injeção direta de combustível e comando variável de válvulas, o propulsor desenvolve 153cv e 24,5kgfm de torque entre 1.500rpm e 5.000rpm. A transmissão automática de seis velocidades se adapta ao modo de condução do motorista e permite trocas manuais por meio da alavanca do câmbio. Sim, o carro não tem paddles shifts atrás do volante.

A GM informa que as suspensões do Cruze Sport6 RS receberam um ajuste específico, com amortecedores especiais e eixo traseiro mais rígido, garantindo melhor estabilidade em curvas. A direção elétrica também recebeu uma calibragem na versão RS, com respostas mais rápidas e seguras em velocidades elevadas. O modelo tem ainda à disposição uma série de acessórios originais, que inclui desde tapetes bordados até soleiras com o logo RS.

SEDÃ ESCURECIDO A versão Midnight também já é oferecida em outros modelos Chevrolet, mas agora chega ao Cruze Sedan com preço mais acessível que as topo de linha LTZ e Premier. Mas no sedã médio a versão traz uma novidade, pois, além da tradicional cor preto ouro negro, a carroceria pode ser pintada em azul eclipse e cinza satin steel, ambas metálicas. Na frente, a versão Midnight é identificada pela gravata símbolo da Chevrolet com fundo preto e a moldura em cromo escurecido da barra que divide as duas entradas de ar da grade. Os faróis têm máscara negra e luz diurna em LED, além de luzes auxiliares tipo canhão.

As rodas de liga leve são de 17 polegadas, mesclando o preto e o cromado. O logo Midnight aparece na parte inferior das portas dianteiras. Com distância entre-eixos de 2,70m, o Cruze Sedan tem bom espaço interno e porta-malas com capacidade de 440 litros.

A lista de equipamentos do Cruze Midnight traz bancos e painel revestidos em couro, ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura e sistema automático de recirculação, partida por botão, chave eletrônica para travamento e destravamento das portas e da tampa traseira com sensor de aproximação, regulagem de altura dos faróis, sensor de estacionamento traseiro, controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade. No quesito segurança, o pacote inclui airbags frontais, laterais e de cortina, aviso sonoro para utilização do cinto de segurança em todos os assentos e controle eletrônico de estabilidade e tração com a função de assistente de partida em aclive. O sistema de conectividade é o mesmo do Sport6 RS.

O motor que equipa do Cruze Midnight é também o mesmo 1.4 turbo flex do hatch médio, associado ao câmbio automático de seis velocidades. As versões RS e Midnight do Cruze já estão disponíveis em toda a rede de concessionárias da marca no país.