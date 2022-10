Honda HR-V 1.5 turbo: confira os preços, equipamentos e ficha técnica

Enio Greco (*)

Depois de lançar o novo Honda HR-V, modelo 2023, nas versões EX 1.5 Sensing e EXL 1.5 Sensing, a montadora apresenta as configurações Advance e Touring, topo de linha, equipadas com motor 1.5 turbo flex e câmbio automático do tipo CVT que simula sete marchas. As duas novas versões chegam com pacotes de equipamentos ainda mais completos e com preços competitivos.

Modelo tem faróis e lanternas traseiras full LED, e ganhou estilo mais moderno (foto: Honda/Divulgação)

O Honda HR-V chegou ao Brasil em 2015 em sua segunda geração e logo começou a se destacar no segmento de SUVs compactos. A montadora traz agora a terceira geração, produzida na fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo, que já estava à venda nas versões EX e EXL, ambas equipadas com motor 1.5 aspirado de 126cv de potência e 15,5kgfm (g) e 15,8kgfm (e) de torque.

Interior das versões turbo tem acabamento diferenciado (foto: Honda/Divulgação)

Agora a marca complementa a linha 2023 do novo Honda HR-V com as versões Advance e Touring, ambas equipadas com o motor 1.5 turbo flex e câmbio automático do tipo CVT que simula sete marchas. Na geração anterior, o modelo já era equipado com motor 1.5 turbo a gasolina e agora passa a ser flex.

O Magic Seat permite diferentes configurações dos bancos (foto: Honda/Divulgação)

O novo motor 1.5 DI VTEC turbo flex traz injeção direta de combustível com alta pressão e conta ainda com sistema de partida a frio, fluxo otimizado dos gases de escapamento, resultando na redução da perda de baixa pressão na admissão. O câmbio CVT traz paddles shifts atrás do volante, facilitando as trocas de marchas. A engenharia da Honda otimizou o câmbio nas versões 1.5 turbo para que haja mais eficiência do freio motor nas desacelerações.

O porta-malas tem 354 litros de capacidade (foto: Honda/Divulgação)





DIRIGINDO Tivemos a oportunidade de dirigir o novo Honda HR-V 1.5 turbo flex pelas estradas de Santa Catarina. Com o motor turbo, o SUV compacto mostra mais disposição nas acelerações. Já em baixas rotações, o motor se mostra presente, proporcionando arrancadas ágeis. As retomadas de velocidade também são eficientes, garantindo segurança nas ultrapassagens. Mas quando se pisa fundo no acelerador, nota-se o ruído de funcionamento do motor, que invade a cabine. Fora isso, o SUV tem boa dirigibilidade, com direção e suspensões bem calibradas.

O motor 1.5 turbo agora é flex, gerando potência de 177cv e torque de 24,5kgfm (foto: Honda/Divulgação)

A terceira geração do Honda HR-V ganhou um visual bem mais moderno, com linhas aerodinâmicas e carroceria que sugere um estilo de SUV cupê. As versões equipadas com o motor 1.5 turbo flex são diferenciadas pela grade frontal com elementos em 3D em preto brilhante.

O câmbio é automático, do tipo CVT, que simula até sete marchas, com trocas manuais (foto: Honda/Divulgação)

O para-choque dianteiro tem desenho mais esportivo e traz um friso cromado sugerindo uma linha de um eletrocardiograma, enfatizando a “pulsação” mais acelerada do motor turbo. Os faróis são full LED, assim como as lanternas traseiras, que são fumê, unidas por uma faixa luminosa. Na versão Touring a barra luminosa também é fumê. As rodas são de liga leve de 17 polegadas, com desenho diferenciado para a versão topo de linha.

O painel de instrumentos tem elementos digitais e analógicos, mas é funcional (foto: Honda/Divulgação)

Por dentro, o novo Honda HR-V traz acabamento de boa qualidade, com materiais diferentes, detalhes cromados e cores variando de acordo com a versão. O ar-condicionado automático digital traz um novo modelo de difusão com saídas laterais que impedem que o fluxo de ar vá direto no motorista e passageiro. O painel de instrumentos tem parte digital, com o conta-giros e o computador de bordo, e o velocímetro analógico no lado direito.





CONECTIVIDADE As versões Advance e Touring oferecem o myHonda Connect, plataforma de conectividade da marca, que estreia no novo Honda HR-V. Com um menu completo de serviços, o sistema traz informação, segurança e controle do veículo de um jeito prático e fácil, conectando o motorista ao seu carro, via aplicativo no smartphone.

O espaço interno é destaque no novo Honda HR-V, que tem banco do motorista com ajustes elétricos na versão de topo de linha. O banco traseiro ganhou 35mm em espaço para as pernas, proporcionando mais conforto para os passageiros. O modelo traz também o sistema Magic Seat, que permite diferentes configurações dos bancos (Utility, Long e Tall), ampliando a área para carga. O porta-malas tem 354 litros de volume e sua tampa tem abertura e fechamento elétrico, com sistema mãos livres.

O novo Honda HR-V é vendido nas cores sólida branco tafetá; as metálicas cinza basalto, azul cósmico e prata platinum; e as perolizadas branco topázio, cinza grafeno (novas no HR-V), preto cristal e vermelho mercúrio. A cor-padrão do revestimento interno é preta, com tecido na EX Honda Sensing e couro na EXL Honda Sensing. As versões Advance e Touring com carroceria nas cores branco topázio, cinza basalto, azul cósmico e cinza grafeno têm revestimento de couro cinza claro.

Todas as versões do novo HR-V trazem ainda seis airbags (frontais, laterais e do tipo cortina), assistente de estabilidade e tração (VSA), LaneWatch (assistente para redução de ponto cego por câmera no espelho retrovisor do lado do passageiro), assistente de partida em rampa (HSA), sistema de acionamento de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), sistema Isofix (fixação de assentos infantis), alerta de baixa pressão dos pneus (TPMS), câmera de ré multivisão, sensores de estacionamento e o controle de descidas em rampas (HDC).









* Jornalista viajou a convite

da Honda do Brasil

Versões e equipamentos





» EX SENSING – Faróis Full LED, botão de partida (Start/stop Engine), modos de direção Normal e ECON, rodas de alumínio aro 17 polegadas, ar-condicionado automático com dupla saída na traseira, duas portas USB para os passageiros do banco, traseiro, central multimídia oito polegadas tela tátil com Android Auto e Apple Car Play sem fio, painel digital TFT de alta resolução de 4,2 polegadas, Magic Seat, bancos revestidos em tecido, banco traseiro bipartido 60/40, seis airbags, Honda Sensing, HDC (controle de descida em rampa), LaneWatch (assistente para redução de ponto cego), câmera de ré, rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores, EPB (freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold) e alerta de pressão dos pneus (TPMS).





» EXL Honda SENSING – Todos os equipamentos da EX Sensing e/ou: bancos revestidos em couro, Smart Entry (destravamento por aproximação da chave), espelho retrovisor eletrocrômico, faróis de neblina em LED, volante revestido em couro com paddle shifts, apoio de braço central no banco traseiro, rodas de alumínio aro 17 polegadas com acabamento diferenciado, tweeters dianteiros e sensores de estacionamento traseiros.





Advance 1.5 turbo – Todos os equipamentos da EXL Sensing e/ou: myHonda Connect, carregador de celular por indução, painel digital TFT de alta resolução de polegadas, ar-condicionado automático dual zone, modos de direção (ECON, Normal, Sport), para-choques esportivos, ponteira dupla de escapamento, função Tilt-Down no

retrovisor direito, sensores de estacionamento dianteiros e sensor de chuva.





» Touring 1.5 turbo – Todos os equipamentos da Advance e/ou: banco do motorista com acionamento elétrico, partida remota do motor, rodas de alumínio aro 17 polegadas com design exclusivo, abertura automática do porta-malas por sensor de movimento com função de fechamento (Walk Away Close), molduras externas black piano, lanternas escurecidas e tweeters traseiros (2)





» PREÇOS





EX Honda 1.5 Sensing...................... R$ 142.500

EXL Honda 1.5 Sensing..................... R$ 149.900

Advance 1.5 turbo flex....................... R$ 176.800

Touring 1.5 turbo flex......................... R$ 184.500









FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, quatro-cilindros em linha 1.5 DI VTEC turbo flex, com injeção direta de

alta pressão, que gera 177cv (gasolina/etanol)

a 6.000rpm e torque de 24,5kgfm entre 1.700rpm a 4.500rpm.





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira, automática do tipo CVT que simula sete marchas, com paddle shifts





» DIREÇÃO

Tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva





» SUSPENSÕES

Dianteira do tipo MacPherson e traseira

com barra de torção





» RODAS/PNEUS

De liga leve de 17 polegadas/215/60 R17





» FREIOS

A discos nas quatro rodas, com ABS e EBD





» DIMENSÕES

Comprimento, 4,38m; largura, 1,79m; altura, 1,59m, distância entre-eixos, 2,61m; altura em relação ao solo, 18,1cm





» ÂNGULOS

De entrada, 16 graus; de saída, 20,3 graus





» TANQUE DE COMBUSTÍVEL

50 litros





» PORTA-MALAS

354 litros





» PESO

1.422 quilos (Touring)





» CONSUMO

Cidade: 11,3km/l (g) e 7,9km/l (e)

Estrada: 12,6km/l (g) e 8,8km/l (e)