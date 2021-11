Picape Ford Maverick será lançada no Brasil no primeiro trimestre de 2022

Importado do México, modelo será lançado por aqui no primeiro trimestre de 2022 (foto: Ford/Divulgação)







São Paulo – A Ford promoveu a primeira apresentação estática da Maverick, sua nova picape de porte intermediário. Os preços ainda não foram divulgados, mas a picape já tem data para desembarcar no Brasil, primeiro trimestre de 2022. A Maverick será importada do México em versão única Lariat FX4, construída em monobloco.

A marca confirmou que o modelo usará o mesmo conjunto mecânico do Bronco Sport vendido no Brasil, ou seja, com o motor 2.0 Ecoboost combinado com o câmbio automático de 8 velocidades, além da tração integral. A Ford não divulgou a ficha técnica do modelo, mas seus números de performance devem ficar bem parecidos com o do SUV com o qual compartilha a plataforma, que tem 253cv de potência e 38kgfm de torque.

A picape tem um visual arrojado, com linhas retas, lembrando a F-150, líder mundial na categoria de picapes. Um elemento semelhante a aço escovado une os faróis dianteiros. Para completar, o Maverick conta com a grade frontal em preto, ganchos e conjunto óptico full LED. O modelo é equipado com rodas em liga leve pretas de 17 polegadas e pneus de uso misto, medida 225/65 R17.

Para destravar as portas basta inserir um código de ativação no token. A caçamba é equipada com ganchos frontais e traseiros, além de luzes de cortesia e nichos laterais para guardar pequenos objetos. A tampa traseira pode ser ajustada em três posições distintas. Como opcionais, a Ford Maverick oferece estribos laterais, santantônio na cor preta, aerofólios traseiros e caixas organizadoras para a caçamba.





INTERIOR O interior da picape é bem espaçoso, com linhas retas em seu painel. Os bancos são em couro de duas tonalidades, marrom e azul, e a ainda contam com ajustes elétricos no do motorista. O acabamento, em quase sua totalidade, é composto de plástico duro nas superfícies de maior contato com os usuários.

Detalhes em plástico na cor cinza cimento com formas geométricas completam o visual do painel da picape. A Ford Maverick conta com diversos porta-trecos, incluindo nichos espaçosos nas portas, capazes de guardar garrafas maiores. Inusitada é a possibilidade de personalização do interior com impressões em 3D em locais como o porta-copos e as lixeiras.

Os bancos traseiros acomodam bem duas pessoas, mesmo tendo todos os itens de segurança para três passageiros. Apesar do túnel do assoalho ser mais baixo, o conforto para quem vai no meio fica prejudicado por conta do encosto de braço central, que incomoda um pouco. Um compartimento sob o banco traseiro serve para para guardar objetos em viagens e no dia a dia.





TECNOLOGIA O modelo tem central multimídia de 8 polegadas com espelhamento do smartphone pelo Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos tem conta-giros e velocímetro analógicos, além de uma tela central com as funcionalidades do computador de bordo.

O Maverick terá conectividade de série com o aplicativo Ford Pass, que coloca informações e comandos remotos por meio do smartphone, como localização e comando das travas das portas. O ar-condicionado é dual zone e a picape ainda conta com entrada USB-C e USB, além de tomada de 12V.

A picape tem como concorrentes a Renault Oroch, que vendeu 533 unidades em outubro, e a líder do segmento Fiat Toro, que no último mês teve 5.187 unidades emplacadas.





* O jornalista viajou a convite da Ford