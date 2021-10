Jeep Grand Cherokee 2022 traz mudanças no visual e novo conjunto híbrido

A quinta geração do SUV chegará ao mercado norte-americano no último trimestre deste ano, em seis versões, mas a opção híbrida só estará disponível no início de 2022. Chegada ao Brasil não foi revelada (foto: Jeep/Divulgação)



A Jeep apresentou nos Estados Unidos a quinta geração do Grand Cherokee, modelo 2022, que traz mudanças significativas no visual externo, no acabamento interno, nos recursos tecnológicos e na capacidade off road. O SUV passa a contar com a versões Trailhawk, com capacidade máxima 4x4, e Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in. Equipado com a suspensão pneumática Jeep Quadra-Lift, com amortecimento eletrônico semiativo, modelo tem 28,7cm de distância em relação ao solo e 61cm de profundidade para passagem em água. No quesito tecnologia, destaque para o sistema Uconnect 5 de 10,1 polegadas e as telas de passageiro interativas de 10,25 polegadas nos assentos traseiros, com Amazon Fire TV integrada. O novo Jeep Grand Cherokee 2022 chegará ao mercado norte-americano no último trimestre de 2021, enquanto o Jeep Grand Cherokee 4xe chegará no início de 2022.

O interior mantém o padrão Jeep, com materiais diferentes no acabamento e muito conforto para motorista e passageiros (foto: Jeep/Divulgação)

Lançado em 1992, o Jeep Grand Cherokee é considerado um ícone no segmento dos SUVs, com mais de 7 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Agora, na quinta geração, o modelo mantém os sistemas 4x4 (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), a suspensão pneumática Quadra-Lift e o sistema de gerenciamento de tração Selec-Terrain, que garantem excepcional capacidade 4x4.





Mas o Jeep Grand Cherokee 2022 traz mudanças no visual, que foi repaginado e ficou mais moderno.

O teto rebaixado em 10mm, a linha de cintura ascendente e o capô alongado otimizam a aerodinâmica. E a ampla área envidraçada proporciona maior luminosidade e visibilidade na cabine. Na frente, a tradicional grade de sete fendas foi mantida, mas agora é maior e mais larga. No painel frontal, um radar de longo alcance denuncia que o carro tem tecnologias de auxílio à condução. O novo Grand Cherokee tem grade ativa, entradas de ar laterais, faixas aerodinâmicas e spoiler traseiro que melhoram o desempenho na estrada e ajudam a reduzir o consumo de combustível.

O modelo traz algumas novidades, como o teto pintado em preto brilhante disponível pela primeira vez nas versões Overland, Trailhawk, Summit e Summit Reserve. Pela primeira vez são oferecidas rodas de alumínio de 21 polegadas para o modelo, com até oito opções de pneus.

Por dentro, o Jeep Grand Cherokee ficou ainda mais luxuoso e sofisticado, com painel frontal com tomadas HVAC e console central mais funcional para o motorista. No painel, duas telas digitais de 10,1 polegadas, sendo uma para o painel de instrumentos e outra sensível ao toque para o sistema multimídia. Pela primeira vez no segmento, há um display interativo para o passageiro dianteiro de 10,25 polegadas e um novo sistema de entretenimento HD com Fire TV integrada para os passageiros traseiros.

A nova linha Grand Cherokee tem seis versões: Laredo, Limited, Overland, Trailhawk, Summit e Summit Reserve. Todas são equipadas com o motor Pentastar V6 de 3.6 litros, de 293cv e 36kgfm de torque máximo, associado ao câmbio automático de oito velocidades. Mas nas versões Overland e Summit Reserve o cliente pode optar pelo motor V8 de 5.7 litros, que desenvolve 357cv e 53,8kgfm de torque.

HÍBRIDO E pela primeira vez, o Grand Cherokee vai oferecer um conjunto híbrido, que chega na linha 2022. Disponível nas versões Limited, Trailhawk, Overland, Summit e Summit Reserve, o Grand Cherokee 4xe é equipado com um propulsor a combustão de 2.0 litros, turbo, e dois motores elétricos, com câmbio automático de oito velocidades. A potência combinada é de 375cv e o torque máximo é de 65kgfm.

O modelo híbrido alcança 40 quilômetros de autonomia no modo totalmente elétrico e apresenta consumo de 24,2km/l. Vem equipado com sistema Quadra Trac II 4x4, com caixa de transferência de duas velocidades e capacidade máxima de reboque de 2.720kg. (EG)