Novo Honda Accord Híbrido começa a ser vendido este mês por R$ 299.900

O novo Honda Accord traz algumas mudanças no visual e a versão híbrida é identificada pelo H com detalhes em azul na grade (foto: Honda/Divulgação)







Iniciando seu plano de eletrificação no mercado brasileiro, a Honda lança o novo Accord Híbrido, primeiro modelo da marca com a tecnologia e:HEV, dotada de dois motores elétricos combinados com um propulsor de ciclo Atkinson de 2.0 litros. A marca anunciou ainda que até 2023 trará outros dois modelos híbridos para o Brasil, seguindo sua estratégia global em busca da mobilidade com zero emissões de carbono. O objetivo da Honda é atingir a neutralidade de carbono em todos os produtos e atividades corporativas até 2050.

A tecnologia e:HEV foi desenvolvida pela Honda e:Technology e está presente no novo Accord Híbrido, que, de acordo com o fabricante, tem aceleração e retomadas de velocidade rápidas e baixo consumo de combustível. O sistema traz três modos de operação: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive e Engine Drive. A mudança entre os modos é feita automaticamente e de forma suave.

Com distância entre-eixos alongada, o sedã de luxo tem amplo espaço interno e porta-malas generoso (foto: Honda/Divulgação)

Se o motorista optar pelos modos EV Drive e Hybrid Drive, a tração será feita apenas pelo motor elétrico, de 184cv e 32,1kgfm de torque. O motor a combustão, de ciclo Atkinson, que desenvolve 145cv e 17,8kgfm de torque, pode funcionar em conjunto com o elétrico gerador, para fornecer energia. Já no modo Engine Drive o motor a combustão faz conexão direta com as rodas, por meio de um sistema de embreagem, e deve ser usado em velocidades mais altas de cruzeiro, trabalhando em sua faixa de maior eficiência energética.

Na prática, o modo EV Drive, 100% elétrico, deve ser usado no anda e para do trânsito urbano, em velocidades mais baixas, situação em que o motor a combustão é menos eficiente. Já na estrada, o propulsor a combustão opera no modo Engine Drive, trabalhando em sua faixa ideal de rotação. O modo Hybrid Drive atua entre as duas condições, alternando entre o motor elétrico e o a combustão.

No painel de instrumentos, o motorista visualiza informações sobre o funcionamento do sistema híbrido (foto: Honda/Divulgação)





MODOS DE CONDUÇÃO O sistema e:HEV traz ainda os modos de condução Sport e ECON, que alteram a aceleração e a desaceleração, que pode ser regulada em quatro estágios por meio de dois comandos no volante. Sempre que o motorista desacelerar, pisando ou não no pedal do freio, as baterias são recarregadas por meio de um sistema regenerativo, que converte energia cinética em energia elétrica.

De acordo com o Inmetro, o Accord Híbrido alcança a eficiência energética de 1,20MJ/km, com consumo de 17,6km/l na cidade e 17,1km/l na estrada. E a Honda garante que é possível obter esses bons números de consumo sem comprometer o desempenho do sedã. O fabricante afirma, ainda, que as baterias e a unidade de controle de energia foram instaladas no novo Accord Híbrido de forma a não comprometer o espaço interno e o porta-malas.





VISUAL O novo Accord Híbrido é mais uma versão da décima geração do modelo, que tem distância entre-eixos alongada e design elegante. A frente do sedã ficou mais imponente e traz faróis full LED, além de grade e para-choque com desenho mais horizontalizado, abrigando os novos faróis de neblina em LED. O emblema H com detalhes em azul fixado na frente identifica as versões híbridas da marca.

As rodas são de liga leve de 17 polegadas, com acabamento escurecido. Na traseira, as novidades são um detalhe no acabamento na parte inferior do para-choque e a tampa do porta-malas com o logo e:HEV e o emblema H com detalhes em azul, identificando a versão híbrida.

O sedã de luxo da marca japonesa mantém o amplo espaço interno, que proporciona conforto para o motorista e passageiros. O sistema multimídia agora permite conectividade por Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de fios. O modelo traz ainda carregador por indução com potência de 15 Watts no console central. No banco traseiro, os passageiros têm à disposição duas entradas USB para recarga de dispositivos eletrônicos. No painel, o quadro de instrumentos traz novo grafismo, apresentando as funcionalidades do sistema híbrido e:HEV.





SEGURANÇA Nos quesitos segurança e assistência ao condutor, o novo Accord traz o Honda Sensing, que inclui o Adaptive Cruise Control (ACC) com Low Speed Follow (LSF) – controle de cruzeiro adaptativo com ajuste de velocidade; Collision Mitigation Braking System ( CMBS) com Front Collision Warning (FCW) – sistema de frenagem para mitigação de colisão; Lane Keeping Assist System (LKAS) – sistema de assistência de faixa; e o Road Departure Mitigation System (RDM) com Lane Departure Warning (LDW) – sistema para mitigação de evasão involuntária de pista.

A lista de equipamentos de série traz ainda o controle de estabilidade (VSA) e de tração, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), oito airbags (frontais, de cortina, laterais e de joelhos para o motorista e passageiro da frente) e alerta de utilização do banco traseiro, que emite um aviso ao condutor indicando que algo pode ter sido esquecido ali.

O novo Honda Accord será comercializado em versão única, híbrida, com quatro opções de cores da carroceria e duas do revestimento da cabine: Topaz White Pearl (interior preto ou marfim), Platinum Silver Metallic (interior preto), Cristal Black Pearl (interior preto) e Modern Steel Metallic (interior preto). As vendas serão iniciadas neste mês, com preço de R$ 299.900. O modelo tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e o conjunto elétrico (baterias e motores) tem garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros.