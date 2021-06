Caoa Chery lança Tiggo 3x, SUV compacto que é uma evolução do Tiggo 2

O Tiggo 3x tem a frente mais ousada, com luzes diurnas próximas ao capô e os faróis no para-choque (foto: Caoa Chery/Divulgação)

A Caoa Chery lançou o Tiggo 3x, quinto SUV da marca disponível no mercado brasileiro, posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5x. Com dimensões de compacto, o modelo é fabricado na planta de Jacareí (SP), e já está disponível nas concessionárias da marca a partir de R$ 94.990. Na verdade, o veículo é uma evolução do Tiggo 2 (que por sua vez é baseado no antigo hatch Celler), herdando também boa parte de suas limitações, podendo também ser classificado como uma reestilização.





A evolução do Tiggo 3x fica a cargo de uma configuração mecânica dotada de motor 1.0 turbo, câmbio CVT de nove marchas (simuladas) e direção com assistência elétrica, enquanto o Tiggo 2 oferece motor 1.5 aspirado, câmbio manual ou automático de quatro marchas e direção hidráulica. Tudo isso sobre a mesma plataforma, que suporta apenas airbags frontais. Apesar disso, o Tiggo 2 continua sendo vendido normalmente.





No visual, o Tiggo 3x tem apenas a dianteira original, com destaque para o conjunto óptico, que traz o farol integrado ao para-choque e as luzes de rodagem diurna em sua posição tradicional (ideia popularizada pela Fiat Toro), o capô mais aerodinâmico e a grade hexagonal. São idênticas ao Tiggo 2 as laterais, assim como a traseira, com a exceção do para-choque. As dimensões dos modelos também são as mesmas: 4,20 metros de comprimento, 1,76m de largura, 1,57m de altura e 2,55m de distância entre-eixos.



Multimídia com tela de nove polegadas é de série na versão de entrada, mas o volante com base achatada só na topo (foto: Caoa Chery/Divulgação)



INTERIOR O desenho geral do interior do Tiggo 3x também é o mesmo do Tiggo 2, mas com alguns elementos exclusivos, como o volante de base achatada e o quadro de instrumentos digital com tela de sete polegadas (apenas na versão de topo). Já o sistema multimídia com tela tátil de nove polegadas é de série e oferece a possibilidade de espelhamento do smartphone pelos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. O acabamento tem bancos que mesclam couro e tecido na versão de entrada, ou todo revestido em couro na versão de topo. O banco do motorista conta com ajuste em altura, assim como o volante. O porta-malas tem volume de 420 litros, e o encosto do banco traseiro pode ser rebatido de forma fracionada (60/40) para proporcionar mais espaço no transporte de carga.

O porta-malas tem capacidade de 420 litros (foto: Caoa Chery/Divulgação)



A versão de entrada Plus custa R$ 94.990, e traz de série itens como airbags frontais, controle de tração e estabilidade, alerta de frenagem de emergência, freio a disco nas quatro rodas com ABS, assistente de partida em rampa, assistente de descida, ar-condicionado eletrônico, sensor traseiro de estacionamento, rodas de liga leve de 16 polegadas, rack de teto e spoiler traseiro. Já a versão de topo, Pro, tem preço sugerido de R$ 99.990 e acrescenta chave presencial, comando de climatização remota, câmera de ré, acendimento automático dos faróis, retrovisores com rebatimento elétrico, faróis de LED e quadro de instrumentos digital.

O conjunto mecânico é inédito no Brasil, formado pelo motor 1.0 turbo flex e o câmbio CVT de nove velocidades simuladas. A potência não impressiona muito, 98cv (com gasolina) e 102cv (com etanol), números que ficam abaixo do propulsor 1.5 aspirado do Tiggo 2 (que tem até 115cv). Já os torques máximos, 16,8kgfm (g) e 17,1kgfm (e), ambos a 2.000rpm, está mais próximo da concorrência. A adaptação do propulsor para a tecnologia flex foi feita pela engenharia brasileira, com mais de 5 mil horas de desenvolvimento para a calibração do motor e da transmissão.