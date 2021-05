Novo SUV compacto da Fiat está mais para um Argo aventureiro anabolizado

(foto: Fiat/Divulgação)







A Fiat fez barulho esta semana para mostrar pela primeira vez o seu novo SUV compacto, até então conhecido como Progetto 363. O modelo foi exibido na final do reality show Big Brother Brasil, sendo que a vencedora Juliette levou um exemplar do SUV para casa, além dos R$ 1,5 milhão. Outro fato interessante é que o modelo terá seu nome escolhido por internautas entre as opções Tuo, Domo e Pulse. O SUV compacto, derivado do Argo, terá motores 1.3 aspirado e 1.0 turbo, com opção de câmbio automático de seis marchas ou do tipo CVT. Observando as fotos do carro, ele mais parece uma versão aventureira anabolizada do hatch. O lançamento oficial será em setembro, quando serão revelados todos os detalhes técnicos do novo modelo.

De acordo com a Fiat, o Progetto 363 foi construído sobre a “nova plataforma veicular MLA”, produzida em Betim, preparada para receber o novo motor turbo e sistemas de auxílio à condução. Com ele, a Fiat entra no segmento dos SUVs e a montadora afirma que se trata de um projeto totalmente novo. Mas não há como não notar as semelhanças do modelo com o hatch compacto Argo. As linhas são muito parecidas, com algumas mudanças na grade, para-choque dianteiro e capô mais alto e vincado. Na traseira, um elemento novo na parte inferior do para-choque é o destaque, já que as lanternas têm o mesmo desenho. Visto de lado, o modelo pode ser confundido com o Argo Trekking, com a suspensão mais alta, molduras nas caixas de rodas e as mesmas portas.

Em resumo, o Progetto 363 mais parece um Argo anabolizado com alguns detalhes para diferenciar do hatch compacto. Mas a Fiat destaca o design italiano do modelo e chama a atenção para os faróis full LED e lanternas traseiras também em LED. Destaque também para o novo motor 1.0 12V Firefly turbo flex, desenvolvido e produzido na fábrica de Betim, que terá potência aproximada de 130cv com etanol, e poderá ser associado a um câmbio automático de seis marchas, sempre nas versões de topo de linha. Já o 1.3 aspirado, que já é usado no Argo e tem potência máxima de 109cv e 14,2mkgf de torque, será disponibilizado nas versões de entrada, com câmbio manual ou do tipo CVT.

O SUV compacto da Fiat terá ainda alguns sistemas de auxílio à condução, como frenagem automática de emergência e sistema de manutenção de faixa, ambos disponíveis na nova Toro. Mas esses sistemas serão disponibilizados nas versões de topo de linha. O novo modelo deverá trazer ainda o sistema E-Locker, que distribui a força entre as rodas do eixo dianteiro usando o sistema de tração e os freios.

O interior do SUV da Fiat também promete trazer novidades, com painel mais moderno, mas mantendo a tela flutuante do sistema multimídia. A montadora revela que a conectividade do modelo será pelo Fiat Connect Me, plataforma de serviços conectados lançada na nova Toro, que pode ser acessada por smartphone, smartwatch e assistente virtual. “O SUV da Fiat foi desenvolvido sobre quatro pilares, design, segurança + robustez, performance e conectividade, inspirado no desejo das pessoas e criado para atender todas as demandas dos consumidores de maneira inovadora e eficiente”, afirma Herlander Zola, diretor do Brand Fiat na América do Sul e Operações Comerciais Brasil.





NO REALITY O Progetto 363 virou assunto nas redes sociais e na plataforma digital da Fiat (https://suv.fiat.com.br/), que apresentou o modelo em uma websérie. E na terça-feira, antes mesmo do anúncio do vencedor do Big Brother Brasil 21, os finalistas do reality foram surpreendidos pela aparição do SUV na casa e ainda receberam a confirmação de que o campeão ganharia um exemplar do modelo. A maquiadora e advogada Juliette foi a grande vencedora do BBB21, e além do SUV da Fiat, levou para casa R$ 1,5 milhão.





NOME Mas como Progetto 363 é um nome interno usado na fábrica da Fiat, a montadora resolveu interagir com o público, que vai ajudar a batizar o novo SUV. Para escolher entre as três opções de nomes (Fiat Tuo, Fiat Domo e Fiat Pulse) os internautas podem votar na plataforma digital da montadora. A enquete já está no ar e permanecerá pelos próximos dias. A Fiat não revelou ainda os preços do novo produto, mas sabe-se que ele deverá ser posicionado abaixo do Jeep Renegade, para evitar canibalização. Diante disso, e como a versão mais em conta do SUV compacto da Jeep parte de R$ 89 mil, a expectativa é de que os preços do Progetto 363 fiquem entre R$ 80 mil e R$ 110 mil. Mas esse e outros detalhes só serão revelados em setembro, no lançamento do SUV.