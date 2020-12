Toyota Corolla GR-S: versão esportiva do sedã chega ao Brasil em 2021

Com inspiração nos carros da Stock Car, o Corolla GR-S traz estilo mais esportivo, com detalhes em preto (foto: Toyota/Divulgação)







A Toyota apresentou o Corolla GR-S, versão esportiva do sedã médio, que traz itens exclusivos da grife Gazoo Racing. Projetado pelas equipes de engenharia da marca no Brasil e na Argentina, o modelo traz em seu DNA a inspiração dos carros da Stock Car. A versão é equipada com motor 2.0 litros, que tem potência máxima de 177cv e atua em conjunto com a transmissão Direct Shift de 10 marchas. O Corolla GR-S chegará ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2021 e trará placa numerada exclusiva.

O toque de esportividade na traseira está no spoiler da Gazoo Racing (foto: Toyota/Divulgação)

O novo Corolla GR-S traz faróis de LED com acendimento automático, lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL) e faróis de neblina dianteiros em LED. O toque de esportividade na traseira está no spoiler Gazoo Racing, mas o sedã ainda traz lanternas em LED, emblemas de identificação da versão, saias laterais e rodas de liga leve de 17 polegadas. O sedã tem os retrovisores externos e o teto pintados em preto metálico, e os para-choques têm design diferenciado.

Modelo tem saias laterais e rodas de liga leve de 17 polegadas (foto: Toyota/Divulgação)

Por dentro, o Corolla GR-S traz acabamento todo em preto, com revestimento em couro e tecido, e costuras em vermelho. Os bancos trazem a logo Toyota Gazoo Racing cravada no encosto de cabe- ça. Já o painel de instrumentos tem dois indicadores analógicos e tela de TFT de 4,2 polegadas, colorida e personalizada. O emblema da divisão esportiva está presente também nos tapetes e no volante, que traz acabamento em couro preto e costura vermelha.

A sigla da versão está presente no botão de partida do motor (foto: Toyota/Divulgação)

CONJUNTO MECÂNICO Sob o capô do sedã trabalha um motor 2.0L Dynamic Force de ciclo Atkinson flex, quatro cilindros em linha, 16V e comando de válvulas variável inteligente VVT-iE. Quando abastecido com etanol, o motor desenvolve 177cv de potência a 6.600rpm, e 169cv a 6.600rpm com gasolina. O torque máximo é de 21,4kgfm a 4.400rpm com ambos os combustíveis. A transmissão é Direct Shift, do tipo CVT, que simula 10 marchas. Mas, para otimizar a aceleração em 1ª marcha e deixar o sedã mais esperto, os engenheiros da Toyota acoplaram uma engrenagem mecânica que atua na arrancada. E como não poderia deixar de ser, o Corolla GR-S é equipado com paddle shift no volante e botão seletor de modo de condução Sport.

A engenharia da Toyota deu um trato diferenciado às suspensões do Corolla GR-S, que continuam independentes, McPherson na dianteira, e multilink na traseira, ambas com barras estabiliza- doras. O conjunto recebeu defletores aerodinâmicos no assoalho, braço estrutural ligado ao chassi, novos amortecedores e molas. Tudo isso para proporcionar maior rigidez, mas a Toyota garante que “sem sacrificar o conforto”.





CONECTIVIDADE O sistema multimídia que equipa o Corolla GR-S é o Toyota Play, com tela tátil de oito polegadas, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth, conexão para smartphones e tablets por meio do espelhamento Android Auto e Apple Carplay. Mas a lista de equipamentos de série ainda traz ar-condicionado automático e digital, banco do motorista com regulagem para seis ajustes (altura, distância e inclinação), carregador por indução para celular (wireless charger), direção eletroassistida progressiva (EPS), retrovisores retráteis com regulagem elétrica, faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico, sistema de partida por botão (sem chave) com o logo Gazoo Racing e sistema de destravamento das portas por sensores na chave.

No quesito segurança, o sedã esportivo traz o pacote Toyota Safety Sense, com sistema de pré-colisão frontal (PCS), alerta de mudança de faixa com condução assistida (LDA), controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e faróis altos automáticos (AHB). Será vendido nas cores branco lunar (perolizado) e vermelho granada (metálico), com teto pintado em preto eclipse (metálico), ou então todo em preto eclipse (metálico).