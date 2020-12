T40, T50 e T60: JAC Motors apresenta três SUVs na linha 2021

O JAC T40 Plus passou por modificações discretas de estilo e será vendido em duas versões (foto: jac/divulgação)







Em uma única “tacada”, a JAC Motors renovou seus três modelos de entrada – T40 Plus, T50 Plus e T60 Plus –, que na linha 2021 ganharam um tapinha no visual externo e interno. Os SUVs também trazem novos conteúdos, todos com teto solar elétrico de série, sistema multimídia com tela de 10 polegadas e espelhamento pelo Android Auto e Apple CarPlay, além de seis airbags (frontais, laterais e de cortina) para o T50 e o T60.

O JAC T40 Plus está mais para um hatch compacto travestido de SUV, e foi o que passou por modificações mais leves. O modelo recebeu novos para-choques, grade, faróis, lanternas e rodas de 17 polegadas. O interior tem duas novidades principais: o teto solar panorâmico e a tela de 10 polegadas do sistema multimídia.

Modelo T50 Plus traz faróis que sugerem semelhança com a picape Fiat Toro, mas não ficou bem resolvido (foto: jac/divulgação)

O T40 Plus é vendido em duas versões. A de entrada (R$ 79.990) traz motor 1.5 flex, com até 127cv de potência e 15,7kgfm de torque (usando etanol), e câmbio manual de cinco marchas. O pacote tem de série airbags dianteiros, freios ABS, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, assistente de frenagem de emergência, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, luzes diurnas de LED, luzes de conversão estática, retrovisor interno antiofuscante, retrovisores com ajustes elétricos, faróis com regulagem elétrica de altura e acendimento automático.

Já a versão mais cara (R$ 88.990) tem motor 1.6 a gasolina, com 138cv e 17,1kgfm, e transmissão automática tipo CVT. Além dos itens já listados, essa versão acrescenta sistema start/stop no motor e ar-condicionado eletrônico com ajuste automático de temperatura. Bancos revestidos em couro e câmera de ré estão disponíveis em um pacote por mais R$ 3 mil.

O desenho do T60 Plus ficou mais equilibrado, com linhas modernas e conjunto óptico diferenciado (foto: jac/divulgação)





T50 PLUS O JAC T50 Plus abusou da personalidade e pode até soar estranho. É que, de alguma forma, os faróis incorporados ao para-choque dianteiro não soaram tão naturais como na picape Fiat Toro. Apesar de o SUV compacto ser maior que o T40, ele calça rodas de 16 polegadas. A dianteira também é baixa para o porte do veículo. Na traseira, uma barra cromada liga as lanternas. Como em todos os modelos, o interior também recebeu teto solar elétrico e multimídia de 10,25 polegadas. O trem de força traz motor 1.6 a gasolina, com 138cv e 17,1kgfm, e câmbio automático CVT que simula seis marchas.

O T50 Plus é vendido em versão única por R$ 101.990, que chega com seis airbags, ar-condicionado digital e automático, assistente de partidas em aclives, controle eletrônico de estabilidade, monitoramento da pressão dos pneus, assistente de frenagem de emergência, Isofix, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, volante com ajuste em altura, faróis com regulagem de altura, banco do motorista com ajuste em altura e luzes de conversão estática. Para acrescentar bancos revestidos em couro e câmera 360 graus é preciso investir mais R$ 4 mil.





T60 PLUS O estilo “Toro” caiu melhor no JAC T60 Plus e suas linhas mais marcadas. As molduras das caixas de roda são um contraste com o visual tecnológico das lanternas e luzes diurnas em LED. Além do teto solar, o interior tem quadro de instrumentos digital com três modos de apresentação e central multimídia com tela de 10,25 polegadas. O porta-malas tem 650 litros de volume.

O T60 Plus custa a partir de R$ 118.990 e traz como conteúdo básico chave presencial, faróis com acendimento automático e regulagem elétrica, luzes diurnas e de conversão estática, controle e velocidade de cruzeiro, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa, controles eletrônicos de tração e estabilidade, retrovisores com regulagem elétrica e freio de estacionamento por botão. Câmera de ré e bancos revestidos em couro custam mais R$ 3 mil.

O motor é um 1.5 turbo a gasolina, com168cv e 21,4kgfm, que trabalha em conjunto com um câmbio CVT que simula seis marchas. O propulsor puxa os 1.365 quilos do veículo até os 100km/h em 9,6 segundos. A velocidade máxima é de 195km/h.