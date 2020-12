Confira os modelos mais emplacados de novembro e do acumulado de 2020

O Ford Ka, segundo modelo mais vendido em 2019, caiu para a quinta posição no acumulado de 2020 (foto: jair amaral/em/d.a press)



A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o ranking de emplacamentos de novembro. Agora falta apenas um mês para definir quem foi bem (ou, em um ano afetado pela pandemia do coronavírus, quem foi "menos pior") e quem foi mal em 2020. O Chevrolet Onix foi novamente o mais vendido do mês, com 14.292 unidades, e só espera para receber o título de hexacampeão brasileiro, somando por enquanto 118.785 emplacamentos.

O segundo mais vendido de novembro foi o Chevrolet Onix Plus, com 12.135 unidades. Com o acumulado de 70.477 emplacamentos, o sedã compacto já se consolidou na terceira colocação geral entre os automóveis, mas dificilmente toma a segunda colocação do Hyundai HB20, que até novembro teve 76.117 unidades. O hatch coreano ficou em terceiro lugar no mês passado, com 9.465 emplacamentos.

O Fiat Argo ficou com o quarto lugar de novembro, com 8.455 unidades vendidas, mas no acumulado do ano o modelo está em sexto lugar, somando 57.526 emplacamentos. O quinto lugar do mês ficou com o velho Volkswagen Gol, com 8.400 unidades. Mesmo com um projeto defasado, ninguém tira do Gol a quarta colocação entre os automóveis ao longo do ano, com 63.171 vendas.

Um modelo que não está bem em 2020 é o Ford Ka, que ficou na sexta colocação em novembro, com 7.526 emplacamentos. No acumulado do ano, o vice-colocado de 2019 caiu para o quinto lugar, com 59.425 vendas. O sétimo lugar de novembro ficou com o Jeep Renegade, que teve 6.543 emplacamentos. Mas, no ranking anual, o SUV compacto está na oitava colocação, com 48.988 unidades.

Em seguida, o Chevrolet Tracker foi o oitavo mais emplacado do mês, com 6.427 vendas. No acumulado do ano, o modelo está em 11º, somando 42.623, e, apesar da crescente que vem registrando nos últimos meses, não dará tempo de tirar o T-Cross do top 10. Mesmo caindo nos últimos meses, a vantagem acumulada assegura ao SUV da Volkswagen a sétima colocação no acumulado do ano, com 52.686 emplacamentos.

Seguindo pela lista dos 10 automóveis mais emplacados de novembro, o Jeep Compass ocupa a nona posição, com 6.155 unidades, a mesma em que está ranqueado no acumulado do ano, com 45.997 vendas. Por fim, o pequeno Fiat Mobi, modelo mais barato do Brasil, ficou com a 10ª colocação no mês, com 5.711 emplacamentos. Mas, ao longo do ano, o modelo está na 13ª posição, somando 41.094 unidades, enquanto seu rival Renault Kwid (segundo mais barato do país) está na 10ª, com 43.472 vendas.

Ainda vale destacar dois comerciais leves que têm números de emplacamentos para entrar neste top 10: a Fiat Strada, que teve 9.614 unidades em novembro e 69.653 ao longo do ano; e a Fiat Toro, com 6.611 vendas no mês e 46.991 em 2020. (PC)