A Dacia revela na Europa imagens dos novos Sandero, Stepway e Logan 2021

Os novos modelos estarão à venda no Brasil somente em 2022 (foto: Dacia/Divulgação)

Enquanto a Renault faz segredo por aqui sobre a nova linha Sandero/Stepway/Logan, na Europa, a romena Dacia, subsidiária do grupo francês, revela as primeiras imagens dos modelos. Com linhas mais modernas e faróis com assinatura em LED, os dois hatches e o sedã serão lançados no Leste Europeu no fim de setembro, mas a marca romena ainda não revelou detalhes técnicos do trio. A nova família só deve chegar ao mercado brasileiro em 2022, mas trazendo a logo da Renault.

A linha 2021 dos novos Sandero, Stepway e Logan foi desenvolvida pela Dacia e usa a plataforma modular CMF-B dos modelos Clio e Captur europeus, porém, com algumas “adaptações” para redução de custos. Essa mesma plataforma será usada pela Nissan (que também é do grupo) no Brasil e em outros países emergentes para a produção de um SUV compacto de entrada, provavelmente o Magnite.

O aventureiro Stepway ficou mais robusto, assim como o Sandero (foto: Dacia/Divulgação)





ESTILO No quesito visual, os novos Sandero e Logan passaram por mudanças significativas. As imagens divulgadas revelam que o hatch ficou com o teto mais baixo e o para-brisa mais inclinado, ganhando aspecto mais largo e parrudo. O capô em cunha tem vincos acentuados, enquanto a grade dianteira tem formato horizontalizado mais estreito, formando belo conjunto com os faróis que trazem a assinatura de LED na forma de Y. Gomos cromados compõem o interior da grade, enquanto na parte inferior do para-choque os destaques são a ampla entrada de ar e os faróis de neblina em moldura preta.

O sedã Logan traz a frente do hatch, com laterais lisas e traseira curta (foto: Dacia/Divulgação)

Visto de lado, o novo Sandero revela suas formas mais volumosas, com linha de cintura elevada, janela traseira mais estreita com vidro espia e coluna C larga. A traseira também é marcada por vincos, vidro mais estreito e lanternas horizontais com elementos internos em Y deitado, provavelmente em LED.





AVENTUREIrO Já a versão aventureira do Sandero, o Stepway 2021, chega com alguns detalhes exclusivos. O modelo mantém os mesmos faróis do hatch “normal”, mas tem capô diferente, com mais vincos, além de grade com quatro barras cromadas e o nome da versão em letras espaçadas. Os nichos que acomodam os faróis de neblina são maiores e também trazem uma barra cromada. O para-choque dianteiro tem desenho diferente, com entrada de ar inferior ainda mais ampla e skip na cor cinza. As caixas de rodas trazem molduras pretas, mesma cor dos apliques na parte de baixo das portas. Completam o visual aventureiro do modelo os racks de teto. Curiosamente, a Dacia não revelou a imagem da traseira do Stepway.





SEDÃ A montadora Romena também não revelou muitos detalhes do sedã Logan, que por aqui sempre se destacou por seu amplo espaço interno. A frente é idêntica à do hatch, com o mesmo conjunto óptico, capô com dois vincos e para-brisa mais inclinado. As laterais são mais lisas, com linha de cintura ascendente e vincos marcantes que saem da altura das lanternas e invadem as portas traseiras, que têm área envidraçada um pouco maior. O teto tem descaída acentuada na traseira, que parece ser um pouco mais curta. Assim como o Stepway, a Dacia não revelou a traseira do Logan.





MOTORES A marca romena também não divulgou os detalhes técnicos dos novos Sandero, Stepway e Logan, mas especula-se que os modelos deverão ser equipados com o motor três-cilindros 1.0 turbo SCe desenvolvido pela Renault indiana. Esse propulsor provavelmente substituirá o 1.6 SCe. Já o site Autos Segredos aposta que a linha 2022 dos modelos no Brasil trará o novo motor 1.3 TCe turbo flex, com potência aproximada de 170cv e injeção direta de combustível. O motor será associado aos câmbios manual e o automático do tipo CVT.

Na Europa, os novos Sandero, Stepway e Logan serão lançados oficialmente em 29 de setembro, ocasião em que todos os detalhes técnicos serão revelados. No Brasil, a chegada dos novos modelos está prevista para meados de 2022.