Confira o novo visual do Chevrolet Trailblazer, que ganhou em conteúdo na linha 2021

O Trailblazer 2021 traz a nova identidade da marca, com o Chevrolet em relevo na grade (foto: Fotos: Chevrolet/Divulgação)













A linha 2021 do Trailblazer chega às concessionárias Chevrolet em setembro, reestilizada, por R$ 269.850. O SUV à moda antiga, ou seja, construído sobre chassis e com capacidade para o fora de estrada, passa a trazer a mesma dianteira da versão High Contry da picape S10, com o nome Chevrolet em alto-relevo entre duas barras cromadas e a gravata dourada à esquerda da grade, tipo colmeia. As dimensões do utilitário-esportivo são avantajadas: 4,88 metros de comprimento, 1,90m de largura, 1,84m de altura e 2,84m de distância entre-eixos.





O para-choque dianteiro agora traz um aplique central em cor diferenciada e uma moldura na parte inferior, que, segundo o fabricante, melhora a capacidade do veículo para superar obstáculos. Também por esse motivo, os faróis auxiliares foram elevados. Nas laterais, destaque para as rodas de 18 polegadas. A traseira ganhou uma câmera de ré que produz imagens em alta definição com linha guia específica para o engate de reboque e até zoom, para facilitar a operação de acoplamento. Tem ainda a possibilidade de acionamento temporário da câmera durante a viagem para checar a situação.





Já que estamos falando de novos conteúdos, o Trailblazer agora traz de série o sistema MyLink com wi-fi nativo, permitindo que até sete dispositivos se conectem à rede de internet. Segundo a Chevrolet, graças à antena, o sinal é até 12 vezes mais estável, garantindo a conectividade. O sistema ainda é capaz de espelhar o smartphone na tela do SUV sem o uso de fio, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

A traseira ganhou uma câmera de ré que produz imagens em alta resolução

O pacote de segurança – com seis airbags, alerta de colisão frontal, alerta de saída involuntária de faixa, alerta de ponto cego e controle eletrônico avançado de estabilidade e de tração – agora conta com frenagem autônoma de emergência, que aciona o freio automaticamente ao identificar uma situação de risco envolvendo o veículo ou um pedestre à frente.





O motor 2.8 a diesel – com 200cv de potência e 51kgfm de torque – recebeu uma nova turbina e uma atualização do software da central eletrônica, melhorando a resposta em baixas rotações e deixando as acelerações mais progressivas. Com isso, a aceleração até os 100 km/h passa a ser feita em 10,3 segundos. A transmissão traz câmbio automático de seis velocidades (com opção de trocas manuais) e tração 4x4 com opção de reduzida. As suspensões são independentes nas quatro rodas. O modelo também ganhou reforços adicionais à estrutura.





Na cabine, o Trailblazer acomoda até sete ocupantes em três fileiras de assentos. A segunda fileira conta com bancos com encosto inclinável, sistema de climatização individual e ajustável. Já o acesso à terceira fileira de assentos é ruim e a posição desconfortável. Com os bancos traseiros rebatidos, o porta-malas tem volume de 554 litros. Mas esse espaço é de apenas 205 litros quando a terceira fileira está em uso.

Modelo é vendido apenas na versão Premier, com bancos revestidos

O “suvão” da Chevrolet é vendido em versão única Premier, que traz itens como bancos revestidos em couro, sistema de áudio de alta-fidelidade, banco do motorista com regulagem elétrica, sensor de chuva e crepuscular, sistema de controle em declives, assistente de partida em aclives e sistema de monitoramento da pressão dos pneus.









em couro