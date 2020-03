Esbanjando luxo e potência

Já a versão GLE AMG 53 4Matic tem grade de barras paralelas e motor de 435cv (foto: Mercedes-Benz/Divulgação)

Se você faz parte daquele seleto grupo de pessoas que aprecia um SUV de alto luxo e desempenho impecável, a Mercedes-Benz acaba de trazer para o Brasil duas versões do novo GLE, modelo de sete lugares carregado de tecnologias. A versão mais simples é a GLE 400d, equipada com motor a diesel de 330cv, e a mais nervosa é a AMG GLE 53 4Matic+, com propulsor seis cilindros em linha de 435cv. Os preços sugeridos são de R$ 465.900 e R$ 544.900, respectivamente.

A versão GLE 400d tem a grade dianteira com duas barras paralelas e a estrela de três pontas ao centro (foto: Mercedes-Benz/Divulgação)

Uma das novidades do novo GLE é o coeficiente aerodinâmico de 0,29, o melhor em seu segmento. Ele contribui para otimizar a aerodinâmica do modelo, trazendo como consequência o baixo consumo de combustível. A Mercedes-Benz investiu em estudos e simulações, com medições em túnel de vento na Alemanha para chegar ao melhor resultado aerodinâmico.

A versão preparada pela divisão esportiva AMG tem saídas duplas de escape (foto: Mercedes-Benz/Divulgação)





VISUAL O modelo tem estilo imponente, com linhas que reforçam sua esportividade. A grade de barras paralelas ostenta a estrela de três pontas ao centro, formando um belo conjunto com os faróis com luzes de LED e o para-choque com detalhe cromado. O capô alto e vincado enfatiza o aspecto aerodinâmico. No GLE 400 os refletores traseiros foram realocados mais para baixo e as lanternas estão divididas em duas seções, seguindo um padrão típico dos SUVs da Mercedes-Benz.

Acabamento interno prima pela sofisticação dos materiais, e a tecnologia está à mão do motorista (foto: Mercedes-Benz/Divulgação)

O interior preza pela sofisticação dos materiais utilizados. O revestimento em couro está presente nos bancos, nos painéis das portas e no painel principal, que tem detalhes em madeira e alumínio. O painel de instrumentos é uma tela única horizontalizada, todo digital, se fundindo com a central multimídia. Ali o motorista visualiza todas as funções do carro, usando os comandos disponíveis no volante ou no largo console central, que parece uma peça flutuante.

Com distância entre-eixos maior do que seu antecessor, o novo GLE 400d não decepciona no quesito espaço interno, especialmente para os passageiros na fila traseira. O espaço para as pernas na segunda fila de bancos, que tem ajustes elétricos, aumentou 69mm, contando agora com mais de um metro. Outra novidade do modelo é a terceira fileira de bancos, ampliando a capacidade do SUV para sete passageiros.

Com a terceira fileira de bancos, o novo Mercedes-Benz GLE amplia a capacidade para sete ocupantes (foto: Mercedes-Benz/Divulgação)

O teto solar panorâmico também está maior, proporcionando um ambiente naturalmente iluminado. E para quem valoriza o equipamento de áudio no carro, o novo GLE está equipado com o sistema de som surround Burmester, contando com 13 alto-falantes e um total de 590 watts, garantindo uma fidelidade sonora impecável. O sistema multimídia é o MBUX – Mercedes-Benz User Experience, com duas grandes telas de 12,3 polegadas, dispostas lado a lado. O sistema de navegação conta com realidade ampliada, facilitando a visualização de mapas. Além disso, uma câmera localizada na frente do automóvel interpreta as direções indicadas no mapa e orienta o condutor a partir da imagem real das ruas projetadas na tela do interior do veículo.





MORDOMIAS No quesito mordomias, o novo GLE traz o interior assistant, que entre outras coisas permite o acendimento automático das luzes internas por reconhecimento de gestos do motorista ou do passageiro da frente. Além disso, o modelo é equipado com o Head-up display, que projeta no para-brisa as principais informações do painel de instrumentos, para que o motorista não tire os olhos da estrada. Para estacionar, o SUV grandalhão conta com uma providencial câmera 360 graus, que facilita as manobras de estacionamento. Tem ainda o assistente de saída, no qual o radar do veículo identifica a movimentação de motocicletas e bicicletas que se aproximam das portas no momento da sua abertura, alertando o motorista com um aviso sonoro. Já o sistema Keyless-Go dispensa o contato da chave para o destravamento das portas e até mesmo no momento da partida do automóvel. A função hands-free permite a abertura do porta-malas com o simples movimento de um dos pés sob o para-choque traseiro.





VERSÃO BRAVA O Mercedes-Benz GLE traz também como novidade a versão AMG 53 4Matic , equipada com motor de seis cilindros em linha de 435cv, que despeja toda a sua esportividade de acordo com a vontade do motorista. O modelo tem alguns detalhes que o diferenciam no visual, como a grade dianteira com barras verticais e o para-choque com desenho esportivo. A versão é equipada com tração integral totalmente variável, atuando de acordo com a demanda e fazendo a melhor distribuição do torque entre as rodas. A direção conta com assistência hidráulica eletromecânica sensível à velocidade, podendo ser ajustada nos estágios Comfort ou Sport.

Outro atrativo do GLE 53 4Matic é o AMG Dynamic Select, que disponibiliza diferentes modos de condução, ajustando parâmetros como a capacidade de resposta do motor e da transmissão, a curva característica do acelerador e da direção, o amortecimento da suspensão ou mesmo o som do veículo. O seletor de modos de condução pode ser acessado pelo botão de rolagem no console central ou os botões do volante. As novas versões do Mercedes-Benz GLE já estão disponíveis nas concessionárias da marca.