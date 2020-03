REVELAÇÃO Fiat divulga imagem da traseira da nova picape Strada, que chega em abril

As lanternas são muito parecidas com as da Toro, mas a tampa da caçamba não é igual (foto: Fiat/Divulgação)

A Fiat se prepara para lançar a picape Strada 2021 no início de abril, mais especificamente nos dias 6 e 7, quando o novo modelo será apresentado à imprensa especializada. Mas, antes disso, a montadora vem divulgando imagens do modelo, e depois de mostrar um teaser da lateral e a foto da frente da picape, agora chegou a vez de revelar a traseira. E as semelhanças com a picape intermediária Toro ficaram evidentes.

Na frente, faróis afilados com luz diurna de LED, além de grade do tipo colmeia (foto: Fiat/Divulgação)

Claro que a Fiat ia fazer valer esse recurso, já que a Toro também é um sucesso de vendas, principalmente pelo seu design. Vista de frente, a nova Strada não nega sua semelhança com o Fiat Argo, com faróis muito parecidos, porém, na picape são um pouco mais estreitos, com luzes diurnas de LED invadindo as laterais. A grade, com fundo do tipo colmeia, também tem desenho parecido, mas a da Strada é um pouco mais larga. Já a inclinação do para-brisa e os volumes fazem lembrar a Toro. A frente em cunha, o para-choque de impulsão integrado com faróis de neblina completam o visual.

A primeira imagem divulgada pela Fiat foi o teaser que revelou a silhueta da picape Strada (foto: Fiat/Divulgação)

TORINHO? A picape de quatro portas (e não três!) tem formas volumosas nas laterais, com linha de cintura alta e janelas traseiras menores. A versão revelada tem molduras de plástico nas caixas de rodas e rack de teto integrado ao santantônio, revelando o estilo aventureiro da picape. Na traseira, as lanternas são idênticas às da Toro, porém, a tampa da caçamba não tem a mesma abertura da picape intermediária, em duas partes. A Fiat manteve a tampa em peça única.

A plataforma da Strada 2021 mantém algumas partes da geração atual, que se destaca pela robustez e boa capacidade de trabalho, favorecida pela suspensão traseira tipo eixo rígido. Além da carroceria com cabine dupla e quatro portas, a nova picape terá também a opção de cabine simples, com um reduzido espaço atrás dos bancos para transporte de pequenos volumes. A expectativa é de que a Strada 2021 chegue com espaço interno e volume de caçamba maiores. Mas não está descartada a possibilidade de a Fiat manter a atual geração da Strada como opção de entrada.

CONJUNTO MECÂNICO No quesito motorização, a Fiat deve manter o motor 1.4 Fire, de 88cv com etanol, para as versões mais simples. Já as versões de topo serão equipadas com o motor 1.3 Firefly, que desenvolve 101cv com gasolina e 109cv com etanol. Inicialmente, o câmbio disponibilizado será somente o manual de cinco marchas, mas especula-se que em um futuro próximo a picape ganhará um automático do tipo CVT. Outras novidades que chegarão com a linha 2021 da Strada serão os controles de tração e estabilidade, os cintos de segurança retráteis de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, agora obrigatórios por lei.

Desde o lançamento da primeira geração, em 1996, a picape Strada computa 24 anos de uma história de sucesso no mercado brasileiro. É líder de vendas no segmento, e agora, com a renovação, vai se distanciar ainda mais da envelhecida Volkswagen Saveiro, sua principal rival. A Fiat não dá dicas sobre os preços da nova Strada, mas há quem diga que as versões de topo de linha devem se aproximar dos R$ 100 mil. Se for de fato, é muita grana para uma picape compacta.