Por dentro da picape

Rodas de 18 polegadas são de série (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A picape traz de série a versão mais completa do Sync 3, que inclui navegação nativa por GPS. Além disso, é possível integrar o smartphone à tela tátil de 8 polegadas por meio das interfaces Apple CarPlay e Android Auto, utilizando aplicativos úteis. Também há função de telefonia, com um sem-número de comandos no volante. As principais funções também podem ser acionadas por comando de voz. As mídias oferecidas são leitor de CD, rádio, Bluetooth (com streaming) e entradas USB. O Assistente de Emergência liga automaticamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no caso de acionamento dos airbags ou corte do combustível (que acontece em colisões traseiras ou capotamento).

NOTAS (0 a 10)





Desempenho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Espaço interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Caçamba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Suspensão/direção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Conforto/ergonomia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Itens de série/opcionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Estilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 8

Consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 9

Acabamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Custo/benefício. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Caçamba tem volume de 1.180 litros (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

QUANTO CUSTA

A Ranger 3.2 Turbodiesel 4x4 Limited com cabine dupla, versão de topo da picape, custa R$ 196.490. Com a pintura perolizada, único opcional disponível, o preço sobe para R$ 198.240.

z FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, longitudinal, cinco cilindros em linha, 20 válvulas, 3.198cm³ de cilindrada, turbodiesel, que desenvolve potência máxima de 200cv a 3.000rpm e torque máximo de 47,9kgfm a 2.500rpm





» TRANSMISSÃO

Tração 4x4 com reduzida e câmbio automático de seis marchas, com opção de troca manual





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, com molas helicoidais e barra estabilizadora; e traseira do tipo eixo rígido, com feixe de molas longitudinais / 8 x 18 polegadas (liga leve) / 265/60 R18





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS

A discos ventilados na frente e tambores na traseira, com ABS nas quatro rodas e EBD





» CAPACIDADES

Tanque de combustível, 80 litros; capacidade de carga (passageiro e carga), 1.001kg









» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Airbags frontais, laterais, de cortina e joelhos para motorista; acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca; alerta de colisão; assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres; assistente de partida em rampa; assistente em frenagem de emergência; barras de proteção laterais; controle adaptativo de carga; controle anticapotamento; controle automático em descida; controle de oscilação de reboque; controle eletrônico de estabilidade e tração; faróis em xênon com ajuste de altura manual; faróis de neblina; freios ABS com EBD; Isofix; chave programável com funções de segurança; retrovisores com ajustes e rebatimento elétrico; sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; sensor de pressão dos pneus; sistema de permanência em faixa; sistema de reconhecimento de sinais de trânsito; trava da tampa da caçamba com chave; travamento automático das portas; bagageiro de teto; estribos; ganchos para reboque; ganchos internos na caçamba para fixação de carga; iluminação de caçamba; luzes de condução diurna em LED; para-barro dianteiros e traseiros; protetor de caçamba; santantônio; ajuste de altura do volante; ajustes do banco do motorista elétricos; ajuste lombar manual; aquecedor; ar-condicionado digital de dupla zona; bancos revestidos em couro; console central com compartimento climatizado; desembaçador do vidro traseiro; luz ambiente personalizável; vidros elétricos; acendimento automático dos faróis; câmera de ré; chave com sensor de presença; retrovisor eletrocrômico; farol alto automático; piloto automático adaptativo; sensor de chuva; e sistema multimídia com navegação nativa.





» OPCIONAL

Pintura perolizada (R$ 1.750).

Motor 3.2 turbodiesel é excessivamente ruidoso, chegando a incomodar (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





