Ter ou não ter? Eis a questão! Quanto custa alugar um carro para o uso cotidiano?

Toyota Etios pode ser alugado com mensalidades a partir de R$ 940 (foto: toyota/divulgação)







Você faz parte do grupo de pessoas que já fez a conta na ponta do lápis, ou na calculadora mesmo, e chegou à conclusão que não vale a pena empatar um capital na aquisição e manutenção de um automóvel? Pois é, esse grupo vem crescendo a cada dia, fazendo com que muitos optem pelos aplicativos, táxis, bicicletas, patinetes e carros de aluguel. Esta última opção, até há pouco tempo explorada apenas por locadoras, entra no foco das concessionárias, que já oferecem aluguel de veículos por hora, dia ou ano, de acordo com a necessidade do cliente. Será esse o futuro da mobilidade no mundo?

Para João Marcelo Barros, sócio-fundador e diretor da Wings, empresa focada na conectividade e inteligência artificial para veículos, “o rio corre para o mar e a locação de veículos vem crescendo cada vez mais”. Mas ele concorda que o ritual da compra de um carro é ainda muito importante para muitos brasileiros, que costumam fazer a escolha em família e transformam o negócio em um evento de fim de semana. Por outro lado, João Marcelo alerta para o turbilhão de mudanças na sociedade e no perfil do consumidor, que em muitos casos não quer mais ter a posse do automóvel.

O VAI fornece relatórios de condução e performance, além de monitorar as condições do carro e necessidade de reparos ou revisão (foto: Wings/Divulgação)

É o chamado fenômeno da economia compartilhada, que está revolucionando a indústria da mobilidade e, consequentemente, o setor automotivo. João Marcelo revela que, em 2014, existiam no Brasil cerca de duas mil locadoras de veículos. Em 2019, esse número subiu para 19 mil. “O setor cresceu 72% na receita no terceiro trimestre de 2019, em comparação com igual período de 2018”, revela o executivo. Diante dessa constatação, concessionárias e montadoras começaram a enxergar na locação de veículos uma outra opção de negócio, paralelo às vendas, prejudicadas pelo baixo volume e margem de lucro reduzida.

A Wings, que já trabalhava com desenvolvimento de acessórios, sistemas de estacionamentos, central multimídia e monitores, passou a focar também em conectividade e inteligência artificial para veículos. A empresa criou o sistema Vehicle Artificial Intelligence (VAI), feito para conectar todos os carros locados. A ideia foi encampada pelo Grupo Águia Branca, dono de concessionárias, que anunciou o GoDrive, serviço de assinatura de veículos que oferece ao cliente um carro zero-quilometro por mensalidades a partir de R$940.

João Marcelo explica que o serviço de assinatura geralmente é oferecido quando o cliente vai comprar o carro na concessionária e começa a questionar o valor a ser investido e as futuras despesas com IPVA, seguro, manutenção e combustível. “Ao fazer essa conta, muitos clientes desistem da compra e optam pelo aluguel do carro, pois descobrem que, além da mensalidade, só terão despesa com o combustível”, afirma o executivo. O serviço de assinatura já é oferecido nas concessionárias Toyota Osaka, em Minas Gerais, e Kurumá, no Espírito Santo.

Com o VAI, o usuário controla o veículo de forma remota pelo celular, estabelecendo parâmetros de uso como área permitida de circulação e velocidade, tem acesso a relatórios de condução e performance, e até monitora as condições do carro e necessidade de reparos ou revisão. Por meio do sistema, o usuário pode agendar serviços na concessionária e não paga nada pela revisão. As vantagens para a concessionária locadora com o VAI são acompanhar a quilometragem do veículo alugado em tempo real, monitorar o funcionamento do carro e verificar a necessidade de alguma manutenção, e constatar como o motorista dirige.

“É possível interceder em tempo real em casos de falha do veículo, colisão e reposição emergencial de peças, por exemplo, gerando uma experiência surpreendente para o locador e tornando o serviço totalmente diferente das locadoras tradicionais”, explica o diretor da Wings. O período mínimo do contrato de assinatura do veículo é de 12 meses. As mensalidades vão de R$ 940, no plano com Etios hatch e franquia de 1.000 quilômetros, a R$ 4.950 pela assinatura do Lexus UX F Sport, com franquia de 1.500 quilômetros. O quilômetro excedido pode variar de R$ 0,35 a R$ 0,90, de acordo com o modelo. E, de acordo com a Wings, o quilômetro não é cumulativo, ou seja, se o motorista rodar menos que o estipulado para um mês, não poderá compensar no seguinte. Em dois meses de atuação, as concessionárias do grupo fecharam 226 contratos de assinatura.

Etios, Yaris, Corolla, Prius e o Lexus UX F Sport são os modelos que podem ser contratados com o GoDrive. Durante o período de validade do contrato, o cliente paga apenas as mensalidades pela contratação do pacote de quilômetros rodados e o combustível. Seguro, manutenção, IPVA e emplacamento já estão inclusos no valor pago mensalmente.

PREÇOS DAS ASSINATURAS





MODELO VALOR FRANQUIA

QUILÔMETRO EXCEDIDO





Toyota Etios R$ 940 a R$ 1.290

1.000 quilômetros R$ 0,35





Toyota Yaris R$ 1.490 e R$ 1.590

1.500 quilômetros R$ 0,35





Toyota Corolla R$ 2.490 a R$ 2.705

1.500 quilômetros R$ 0,60





Toyota Prius R$ 2.600

1.500 quilômetros R$ 0,35





Lexus UX F Sport R$ 4.950

1.500 quilômetros R$ 0,90













TOYOTA MOBILITY SERVICES





Para aqueles que não têm interesse em veículo por assinatura por 12 meses, mas apreciam a ideia de alugar um carro por períodos de horas ou dias, existe a opção do Toyota Mobility Services. Trata-se de um aplicativo por meio do qual o cliente preenche um cadastro com seus dados pessoais, números da CNH e do cartão de crédito, determina o período da locação (hora ou dia), escolhe o veículo desejado e seleciona a concessionária onde o carro será retirado. O serviço tem seguro com assistência 24 horas, reboque de até 200 quilômetros e a franquia contempla danos de incêndio roubo/furto e colisão.









PREÇOS





Toyota Etios SD X AT Plus 19/20 - hora R$ 19 - Diária R$ 99 - Franquia R$ 3.327,50

Corolla Altis HV 19/20 - hora R$ 49 -

diária R$ 299 - Franquia R$ 5.082

Hilux SRX diesel 19/20 - hora R$ 69 -

diária R$ 499 - Franquia R$ 14.382,37





SERVIÇOS EXTRAS





Aluguel de cadeirinha infantil homologada

pelo Inmetro - R$ 20 por dia





Tarifa para devolução em estação TMS

diferente até 10 quilômetros - R$ 80





Tarifa para devolução em estação TMS diferente acima de 10 quilômetros

R$ 80 mais R$ 3,50 por quilômetro