Eliana promete revelar histórias surpreendentes neste domingo

Eliana comanda a surpresa que o influenciador Lucas Guimarães vai ganhar de Carlinhos Maia (foto: Rogério Pallatta/SBT)





A surpreendente história de vida do influenciador Lucas Guimarães, que já soma quase 10 milhões de seguidores no Instagram, será contada no “Programa Eliana” deste domingo (2/4), a partir das 15h, no SBT/Alterosa. Entre outros detalhes, o influenciador vai falar como conseguiu sucesso nas redes sociais, mesmo vindo de uma infância humilde.









As surpresas não param por aí: Lucas também será homenageado por uma grande amiga, a cantora Gabi Martins.

Rodriguinho vai cantar com Vitor Fernandes, o Rei do Piseiro (foto: Rogério Pallatta/SBT)





O público também confere o “Dia de sorte” de Rodriguinho, garotinho muito carismático que deseja fazer sucesso na música.

O pequeno tem um motivo muito importante para apostar na carreira musical: pretende ficar próximo da mãe, que teve que deixar a família na Paraíba para trabalhar em São Paulo e sustentar a todos com seu ofício.



Rodriguinho foi a São Paulo sem fazer ideia de que estaria no “Programa Eliana” e será surpreendido pela apresentadora. O garoto terá um encontro emocionante com Vitor Fernandes e também cantará em dueto com o Rei do Piseiro, em busca de prêmios que podem mudar sua vida.





O “Programa Eliana”, uma das principais atrações vespertinas do SBT/Alterosa, vai ao ar todos os domingos, a partir das três da tarde.