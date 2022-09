Com polêmicas dentro e fora de campo, 'Arena SBT' celebra 100 edições

'Se Deus quiser, ainda vamos celebrar o programa 200, 300 e por aí vai', diz Benjamin Back, sobre o "Arena SBT" (foto: SBT/divulgação)

Um gol de placa, que vale um título! É assim que a equipe do “Arena SBT”, programa exibido às segundas-feiras, no SBT/Alterosa, celebra a marca muito significativa: a edição de número 100 da atração esportiva da emissora de Silvio Santos.





Nesta segunda-feira (26/9), quando Benjamin Back entrar nos estúdios, já serão 101 programas no ar. Mas para Benja, como é conhecido no meio esportivo, a comemoração vai se estender.





“Sou um cara muito movido a emoção, a paixão e que não gosta de nada frio e sem alma. O 'Arena SBT' é um projeto que me dá muito orgulho e prazer de fazer. Recebemos muitas críticas na estreia e concordo que ela não foi das melhores, porque tínhamos que achar um formato, mas conseguimos rapidamente encontrar essa cara que mantemos até hoje, fazendo o programa de futebol mais popular da televisão brasileira. O mais raiz, divertido, irreverente e, melhor de tudo, o mais diferente”, afirma o apresentador,





Com seu jeito cativante e marcante, Benja faz com que “Arena SBT” tenha uma fórmula que conquistou os fãs de futebol que se acostumaram a ficar com a TV ligada até mais tarde para acompanhar os lances da rodada, as polêmicas dentro e fora de campo e as últimas notícias do esporte mais popular do planeta, com muita irreverência e bom humor.









Benja (em pé), Cicinho, Mano e Emerson Sheik, sempre com bom humor, levam informação e análise aos fãs do futebol (foto: SBT/divulgação) “Temos a fórmula de um programa de futebol com a cara do SBT. O SBT nunca tinha tido um programa de futebol e conseguimos juntar isso aqui, com alto-astral. Cem programas é realmente marca emocionante. Mês que vem, comemoramos dois anos de “Arena SBT”, algo que também será muito legal. Se Deus quiser, ainda vamos celebrar o programa 200, 300 e por aí vai”, completa Benja.

Maluquices e gargalhadas



Mano, Cicinho e Emerson Sheik são os comentaristas desse “time”, que, todas as semanas, “causa” com declarações polêmicas ou com “maluquices” que arrancam muitas gargalhadas de todos.

“Gratidão aos irmãos Benja, Mano e Sheik. Juntos estamos levando o futebol para as pessoas de um jeito divertido. Obrigado a toda a equipe que fica por trás das câmeras e dá show de profissionalismo e alegria. E a maior gratidão a Deus por me conceder a oportunidade de trabalhar nessa casa abençoada que é o SBT”, afirma Cicinho.

“É muito bom ver um programa chegar a essa marca. Um programa que fala a linguagem do povo, sem frases rebuscadas e termos chatos. Personalidade, espontaneidade, irreverência e futebol. Combinação perfeita”, completa Mano.