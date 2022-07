Novela inédita "A desalmada" estreia amanhã no SBT/Alterosa

Paixão entre Fernanda (Livia Brito) e Rafael (José Ron) será colocada à prova no desenrolar do folhetim (foto: Televisa/SBT)





Fernanda (Livia Brito) é uma jovem em busca de vingança depois de ser vítima da crueldade de um homem que a feriu fisica e emocionalmente. Na noite de núpcias, sua casa é invadida e ela vê o marido ser brutalmente assassinado. É também vítima da violência do poderoso fazendeiro Otávio (Eduardo Santamarina), que, depois de estuprá-la, a deixa desacordada e ferida à beira de um rio.





A tragédia faz Fernanda fugir, mas, anos depois, a valente amazona volta em busca de vingança. Ela não conhece o rosto de seu algoz, mas guarda na memória o pingente que ele usava na noite do crime. Entretanto, o destino prepara uma armadilha e coloca Fernanda diante de Rafael (José Ron), por quem ela se apaixona, filho do homem que destruiu sua vida.

Esse é o foco central da novela “A desalmada”, que estreia nesta segunda-feira (4/7), às 18h, no SBT/Alterosa. A trama, produzida por José Alberto Castro para a Televisa e exibida pelo canal Las Estrellas, é adaptação da telenovela colombiana “La dama de Troya” e foi sucesso no México no ano passado.





Linda, sensível e inteligente, Fernanda vive no campo e se dedica ao trabalho com a terra e com os animais. Já Rafael é um jovem alegre, de bem com a vida, que cresceu em uma das maiores fazendas de gado do país. Foi para a capital estudar economia, mas também é apaixonado pela vida no campo.

Quando os dois se conhecem, logo se apaixonam, mas o segredo da moça pode pôr tudo a perder.





Maduro e sedutor, Otávio (Eduardo Santamarina) finge ser caridoso, mas, na verdade, é ambicioso e perverso. Apesar de ser muito rico e dono das maiores fazendas de gado do país, é obcecado por dinheiro e pelo poder – e não há nada nem ninguém que o impeça de alcançar seus objetivos.



Seu lado bom, ele demonstra somente para o filho, Rafael, por quem daria a própria vida. Porém, sua maior obsessão é Fernanda, cuja vida ele destruiu.

Dupla de vilões

O fazendeiro encontra em Julia (Marjorie de Sousa) uma parceira para suas vilanias. Ambiciosa e sensual, ainda jovem ela procurou um marido que pudesse manter seus luxos. Criou Isabela (Kimberly dos Ramos) para se dar bem na vida e a incentiva a procurar um homem rico.



Júlia se arrepende de não ter lutado pelo amor de Otávio e agora está casada com o falido Germano (Sergio Basáñez). Ela decide ir atrás de Otávio, que lhe dará o que deseja. Juntos, os dois não vão poupar maldades a quem atrapalhar seus interesses.