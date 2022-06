Especial com filmes sobre meio ambiente reúne títulos premiados

Animais feridos no filme "A enseada", que ganhou o Oscar de melhor documentário em 2009 (foto: Participant Media/divulgação)





O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste domingo (5/6), está na programação do Ecofalante, considerado o mais importante festival sul-americano dedicado às temáticas socioambientais, cuja 11ª edição será realizada de 27 de julho a 18 de agosto. Mas antes disso, e com agenda que segue até 21 de junho, a Mostra Ecofalante – Especial Semana do Meio Ambiente disponibiliza filmes especiais de forma on-line e gratuita no site ecofalante.org.br.





Entre eles estão títulos vencedores do Oscar, como "A enseada", e premiados nos festivais de Berlim e Sundance, como "Sobre a violência", "Máquinas", "Era uma vez uma floresta" (do francês Luc Jacquet, vencedor do Oscar por "A marcha dos pinguins").

"Máquinas" é um dos longas disponibilizados na Mostra Ecofalante (foto: Ecofalante/divulgação)





A programação traz ainda, na próxima quinta-feira (9/6), debate on-line, transmitido pelo canal da Mostra Ecofalante no YouTube (youtube.com/mostraecofalante), sobre o futuro dos festivais de cinema a partir da retomada pós-pandêmica.





No site ecofalante.org.br , consta a programação completa da mostra, com datas e horários dos filmes que serão exibidos.

Já "Safári", de Ulrich Seidl, causou impacto em diversos países ao traçar um perturbador retrato da natureza humana.