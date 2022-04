Antonio Calloni: 'Matias pode reagir como quiser. O delírio permite isso'

Matias, personagem de Calloni, terá novo surto ao flagrar a esposa com o amante em 'Além da ilusão' (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)





A paixão proibida entre Violeta (Malu Galli) e Eugênio (Marcello Novaes) incomoda Úrsula (Bárbara Paz) em “Além da ilusão”. Nos próximos capítulos da novela das 18h da Globo, a mãe de Joaquim (Danilo Mesquita) entrará em ação para separar o casal e usará Matias (Antonio Calloni) a seu favor. Afinal, a vilã sempre quis se casar com o ricaço e sentirá ódio por ser passada para trás.





Com o intuito de atrapalhar o romance dos sócios da Tecelagem Tropical, Úrsula levará Matias até a casa de Eugênio, a fim de que o homem flagre a esposa com o amante. Desconfiado da relação entre eles, o vilão ficará com ciúme, se descontrolará e atacará o rival. Enquanto isso, Violeta se desesperará. Em seguida, a mãe de Isadora (Larissa Manoela) conseguirá amparar o amado e deixará o marido ir embora completamente transtornado.





Na trama, Violeta ficará abalada com a situação e decidirá romper definitivamente com Eugênio. Apesar de gostar do sócio, ela colocará a razão acima dos sentimentos. Já Heloísa (Paloma Duarte) e Leônidas (Eriberto Leão) encontrarão Matias atordoado e decidirão levá-lo para a clínica psiquiátrica depois do novo surto.





Leônidas se preocupará com a saúde do amigo e tentará ajudá-lo. Na sequência, o rapaz vai sugerir uma nova forma de tratamento para Matias. Embora Violeta termine o caso com Eugênio, isso não durará muito tempo. Mal por conta do comportamento do marido com ela, a personagem acabará se aproximando do padrinho de Joaquim novamente.





SEM SIMETRIA





"Matias não tem que ter uma simetria, ele pode reagir da maneira que quiser. O delírio permite isso. E é uma homenagem, de certa maneira, que eu estou fazendo à minha avó. Ela tinha uma irmã gêmea na Itália e, na época, não havia esse diagnóstico tão preciso de esquizofrenia, e só eu conseguia me comunicar com ela, quando era pequeno", conta Antonio Calloni.