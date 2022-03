Alanis Guillen é Juma Marruá, moça arredia que tem a fama de virar onça (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)

A família de Joventino (Irandhir Santos) e José Leôncio (Drico Alves/Renato Góes/Marcos Palmeira) está de volta na nova versão de “Pantanal”, que estreia nesta segunda-feira (28/3), às 21h, na Globo.



LEIA MAIS 04:00 - 20/03/2022 Conheça os personagens de Poliana moça, que estreia amanhã no SBT/Alterosa

04:00 - 27/03/2022 Turma do ''Porta dos fundos'' bate ponto no ''Domingo legal''

04:00 - 27/03/2022 Debora Ozório: ''Para Olívia, o amor não pode ser proibido'' A família de Joventino (Irandhir Santos) e José Leôncio (Drico Alves/Renato Góes/Marcos Palmeira) está de volta na nova versão de “Pantanal”, que estreia nesta segunda-feira (28/3), às 21h, na Globo.Adaptação escrita por Bruno Luperi, neto do autor da obra original Benedito Ruy Barbosa, a novela começa mostrando a relação entre pai e filho, além dos valores que eles carregam e a importância do lugar em que moram. Quando o peão desaparece sem deixar rastros, o herdeiro fica à espera dele.

Jove, que se apaixona por Juma, é vivido por Jesuita Barbosa (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)



"Sabia que seria um trabalho com uma responsabilidade muito grande. Meus amigos que têm fazenda no Pantanal me ajudaram e abriram as porteiras para mim, assim como o Almir Sater. Passei uns dias lá, antes de começar a gravar. Queria perder o encanto inicial", revela Renato.

Irandhir Santos vai interpretar Joventino e, depois, José Lucas de Nada (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)



Após cinco anos, José Leôncio se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles), durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Ela se muda para o Pantanal, onde nasce Jove (Jesuita Barbosa).



No entanto, a moça não se acostuma com a solidão de mulher de peão e decide voltar para a vida urbana. Então, o protagonista perde contato com o herdeiro por 20 anos, até que o rapaz fica sabendo que o pai não morreu, como a família materna havia dito.



Apesar da emoção do reencontro, Zé e Jove são confrontados pelas diferenças comportamentais e culturais. O jovem também precisa lidar com os irmãos Tadeu (José Loreto) e José Lucas de Nada (Irandhir Santos) na disputa pelo amor e admiração do patriarca.



''O Velho do Rio luta pela preservação do meio ambiente, pelo amor desinteressado e contra a ganância do homem. A gente está em uma sociedade enferma. Tenho a oportunidade de mostrar, com esse personagem, que a coisa mais importante é a simplicidade'' Osmar Prado, ator





BRILHO NOS OLHOS

José Leôncio (Renato Góes) e Madeleine (Bruna Linzmeyer) na primeira fase da novela (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)



No Pantanal, Jove se encanta com Juma Marruá (Alanis Guillen). Filha de Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes), a mocinha desconfia de tudo e sabe como se defender sozinha do "bicho homem". Tanto que tem a fama de se transformar em onça, assim como sua mãe.

Mas ela se rende à força do amor quando, por intermédio do Velho do Rio (Osmar Prado), Jove chegar ferido à sua tapera. O relacionamento dos dois se mostra bastante complicado no decorrer do folhetim.



Velho do Rio (Osmar Prado) luta pela preservação do meio ambiente (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)



DEFESA DA ÁGUA "Tentei trabalhar a Maria nesse lugar da dor e da solidão. Ela tem no Gil um grande companheiro, mas, também, a solidão de perder coisas intrínsecas ao ser humano, como sua identidade. Apesar de todas as dores, ainda é possível encontrar um lugar de amor quando Juma nasce. O público se identificará por essa necessidade de continuar a vida", afirma Juliana Paes.





Com direção artística de Rogério Gomes, o Papinha, “Pantanal” explora o esplendor da beleza do bioma e, na figura do Velho do Rio, a trama tem o porta-voz da mensagem de proteger a natureza. Entidade sobrenatural, o homem assume a forma de sucuri na maior parte do tempo.





"O Velho do Rio luta pela preservação do meio ambiente e a defesa da água, pelo amor desinteressado e contra a ganância do homem. A gente está em uma sociedade enferma. Tenho a oportunidade de mostrar, com esse personagem, que a coisa mais importante é a simplicidade", ressalta Osmar Prado.



Leticia Salles vai dar vida a Filó no início da trama (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)



BETHÂNIA E SATER





Exibida originalmente na extinta Rede Manchete, em 1990, “Pantanal” é considerada por Bruno Luperi um divisor de águas na carreira de Benedito Ruy Barbosa. Além disso, acredita que essa nova versão da história fecha um ciclo importante do dramaturgo, que completa 91 anos em abril.

"Tive a dificuldade de estar muito encantada com o Pantanal, com o olho brilhando, mas me esforçando para ver tudo com a perspectiva de Madeleine, porque o encontro dela com esse lugar não é bom. Então, me perguntava onde ficavam esses incômodos e angústias", comenta Bruna Linzmeyer.Maria Bethânia e Almir Sater cantam juntos a canção homônima de abertura de “Pantanal”, composta pelo mineiro Marcus Viana para a primeira versão da novela.