Mineiro Matheus Abreu também é Tigrão na vida real

Matheus Abreu (Tigrão) agradece ''aulas'' que recebeu dos atores Tato Gabus Mendes (Daniel), Mateus Solano (Guilherme) e Ana Lucia Torre (Celina) em ''Quanto mais vida, melhor!'' (foto: FÁbio Rocha/GLOBO)

A atitude radical de Tigrão em “Quanto mais vida, melhor!” combina com o estilo de vida de Matheus Abreu. Apaixonado por esportes, o ator viu no personagem uma oportunidade de explorar esse lado em cena. Na novela das 19h da Globo, o ator mineiro se joga nas manobras em cima do skate, que o filho rebelde de Rose (Bárbara Colen) não tira do pé.









Na trama, o skate é o mais fiel companheiro de Tigrão. Principalmente quando o jovem foge dos problemas com a família. Por conta das brigas entre Guilherme (Mateus Solano) e Rose, o rapaz age de forma impulsiva e acaba sempre com a polícia atrás dele. Embora tenha gravado grande parte das cenas sobre rodas sem dublês, o ator ressalta a importância dos profissionais que o ampararam em sequências que exigiam manobras mais complicadas.





"As cenas de skate eram sempre trabalhosas e bem divertidas. Eu, a direção e a equipe fomos entendendo quando precisaríamos da ajuda dos profissionais em situações com maior risco ou fazendo alguma manobra específica", declara o ator.





Na trama, a separação de Guilherme e Rose afeta bastante Tigrão, que chega a culpar a mãe pelo divórcio. A ex-modelo ainda possui sentimentos por Neném (Vladimir Brichta), que, na verdade, é o pai biológico do adolescente. A revelação deixará o médico transtornado. Vingativo, o cardiologista tentará jogar o filho contra a mãe.





"Tigrão é um garoto rebelde e nada adepto aos estudos. Há um bom tempo a relação com Guilherme não é boa, pois ele é extremamente rígido. Sempre foi muito ausente na vida dele, por conta do trabalho em excesso", lembra.





ENSINAMENTOS Aos 24 anos, o ator, natural de Ouro Branco, na Região Central de Minas, ressalta o entusiasmo pela profissão que escolheu. Desde o início das preparações para “Quanto mais vida, melhor!”, ele aproveitou a oportunidade de estar com atores veteranos do elenco, a fim de absorver ensinamentos





"A troca com eles, com certeza, foi importante para mim. Ver Ana Lúcia Torre se deleitar a cada palavra de um texto difícil e fazer isso com maestria; a troca com o Mateus Solano e a Bárbara Colen são momentos de se levar para a vida. Também vi a sintonia de Thardelly Lima e Evelyn Castro; e como o Tato Gabus Mendes destrinchou os caminhos do Daniel... São aulas que não tive na faculdade", comemora o ator.