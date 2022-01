Fogo e fumaça tomam conta da paisagem amazônica (foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)





A série inédita “Amazônia: entre a vida e a morte” estreia neste domingo (16/1), às 16h30, na TV Cultura. A produção, parceria com o Amazon Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center, revela a situação no novo polo de desmatamento na Amazônia. A região, na divisa dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, é chamada de Amacro. A nova série é dividida em quatro episódios.









A ambientalista Ivaneide Bandeira, que vive numa espécie de bunker, cercada de grades e câmeras por causa das constantes ameaças de morte que recebe, é entrevistada na série que mostra que a taxa de desmatamento na Amazônia legal brasileira teve aumento de quase 22% em um ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).





Esse é o maior índice de devastação da maior floresta tropical do mundo desde 2006, segundo as medições do projeto que monitora a destruição na Amazônia Legal, o Prodes.