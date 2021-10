Por que Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds estão juntos?

Dwayne Johnson, que vive o agente do FBI John Hartley; Gal Gadot, superladra cujo codinome é "O Bispo"; e Ryan Reynolds no papel do golpista Nolan Booth estrelam "Alerta vermelho" (foto: FOTOS: NETFLIX/DIVULGAÇÃO )

Para os fãs de perseguições, lutas coreografadas, reviravoltas e embates entre agentes secretos, golpistas espertos e ladrões em paisagens incríveis, "Alerta vermelho" será um prato cheio. O filme estreia em 12 de novembro, na Netflix.











Considerado o longa-metragem mais caro do serviço de streaming, que teria desembolsado cerca de US$ 200 milhões, o enredo é empolgante, envolvendo o agente do FBI John Hartley, vivido pelo grandalhão Dwayne Johnson, da cinessérie “Velozes & Furiosos” e de “Jumanji: Bem-vindo à selva”; o golpista Nolan Booth, papel de Ryan Reynolds, protagonista de “Deadpool”; e uma superladra cujo codinome é "O Bispo", interpretada pela estonteante Gal Gadot, a estrela de “Mulher-Maravilha 1984”.

Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo –, é a hora de o melhor investigador do FBI, Hartley, entrar em ação. A caçada a dois alvos de sua missão o coloca no meio de um ousado plano de assalto. Com isso, ele é forçado a se unir a Booth para capturar a astuta ladra de obras de arte "O Bispo".





Nesta intensa aventura, o trio percorre locais manjados e inusitados do planeta. Entres eles, uma prisão isolada em uma montanha nevada, pistas de dança e trechos de selva, indo do quente ao frio em minutos.

ELENCO

O elenco desse elegante e eletrizante jogo de gato e rato ao redor do mundo, dirigido por Rawson Marshall Thurber – de “Um espião e meio” e “Arranha-céu: Coragem sem limite” –, conta ainda com Ritu Arya e Chris Diamantopoulos. É como disse Dwayne Johnson, que também é um dos produtores da atração, no evento Tudum, da Netflix: "É o maior filme de todos os tempos da plataforma. E absolutamente colossal".





“ALERTA VERMELHO”

Estreia: 12 de novembro

Netflix