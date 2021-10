Camila Queiroz estreou como atriz na pele da modelo e garota de programa de luxo Angel/Arlete em “Verdades secretas”, novela de Walcyr Carrasco, atualmente reprisada na faixa das 23h da Globo. Enquanto relembra os passos da personagem, dados em 2015, ela tem revivido o papel na continuação da história, que deve ser lançada ainda em 2021 no Globoplay. Para a intérprete, a trama é inovadora e, por isso, fisgou o público.

"Estou gravando 'Verdades secretas 2'. Sou apaixonada por esse projeto e é a primeira vez que vejo a novela depois de 2015. Sempre fui muito autocrítica, mas tenho tentado, cada vez mais, ter empatia e compaixão por mim mesma. E entender que fiz o melhor que podia naquele momento", comenta a artista.

Em “Verdades secretas”, Angel começou como uma jovem ingênua, mas passou a se prostituir ao trabalhar para Fanny (Marieta Severo). A dona da agência de modelos joga a adolescente nos braços do empresário Alex (Rodrigo Lombardi). Ele fica obcecado pela garota, a ponto de seduzir e se casar com a mãe dela, Carolina (Drica Moraes), a fim de não se afastar do seu objeto de desejo. Mas esse triângulo amoroso acaba em tragédia, o que gera o mote para a segunda parte do folhetim.

"Acho que 'Verdades secretas' foi inovadora. Tudo era encaixado e afinado. Texto, direção, fotografia, ousadia... Falamos sobre a hipocrisia, a falta de ética. Colocamos o dedo em algumas feridas que ainda provocam discussões. E essa é uma das funções da arte: gerar debates", afirma.