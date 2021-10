Em "Carinha de anjo", Dulce Maria (Lorena Queiroz) tem um sentimento filial pela noviça Cecília (Bia Arantes) (foto: Leonardo Nones/SBT)



Sucesso estrelado por Lorena Queiroz no papel de Dulce Maria, “Carinha de anjo” volta a ser exibida no SBT/Alterosa a partir desta segunda-feira (4/10) e vai substituir “Chiquititas” até a estreia da inédita “Poliana moça”. A história da garotinha carismática e sapeca, carinhosamente chamada pela mãe de “Carinha de anjo”, foi ao ar originalmente entre 2016 e 2018. A novela conta com a adaptação de Leonor Corrêa, sob supervisão geral da também autora Iris Abravanel e direção-geral de Ricardo Mantoanelli.

O folhetim, adaptação da mexicana “Carita de ángel” (Televisa), se passa em Doce Horizonte, cidade interiorana fictícia que une o charme dos pequenos municípios com os atrativos de uma grande cidade. Dulce Maria, de 5 anos, é filha única de Gustavo Lários (Carlo Porto), bem-sucedido empresário da cafeicultura brasileira, e da mexicana Tereza Rezende Lários (Lucero), mãe acolhedora de sábios conselhos e voz adorável, que faleceu num acidente quando Dulce Maria tinha apenas 3 anos de idade. Traumatizado com a tragédia, Gustavo deixou a filha em um colégio interno católico rural e mudou-se para a Espanha. Durante dois anos, viveu isolado da família.

Na ausência do pai, Dulce Maria contou com o afeto e os cuidados de Estefânia (Priscila Sol), prima de Gustavo apelidada por ela de “Tia Perucas”. Mas Gustavo resolve voltar para Doce Horizonte e mostrar que cometeu um grande erro ao se afastar da filha. Nicole (Dani Gondim), sua nova namorada, esbanja beleza, porém nenhuma vocação para a maternidade. O que o empresário não sabe é que Nicole está interessada somente no seu dinheiro.





AMOR E VOCAÇÃO Já Dulce Maria sonha em ter como mãe a noviça Cecília (Bia Arantes) que, ao mesmo tempo, se vê dividida entre a religião e seus sentimentos por Gustavo. Com o tempo, a religiosa decide lutar por seu amor. Mas essa decisão não é fácil e a trama passa a se desenrolar a partir daí.

“Carinha de anjo” será exibida segunda-feira a sábado, sempre às 21h, no SBT/Alterosa. Mas, excepcionalmente, nesta segunda (4/10), terça (5/10) e quarta (6/10), vai ao ar às 20h30.

QUEM É QUEM





Principais personagens de “Carinha de anjo”

Dulce Maria Rezende Lários (Lorena Queiroz): Filha única de Gustavo e Tereza. Aos 3 anos de idade, perde a mãe e passa a viver no colégio Doce Horizonte, internato religioso, sem contato com o pai. É alegre, doce, esperta e determinada. Reencontra Gustavo no início da trama e sonha em ter a noviça Cecília como mãe.

Gustavo Lários (Carlo Porto): Pai de Dulce Maria. Proprietário da empresa Rey Café. Traumatizado com o fatal acidente de Tereza, seu grande amor, parte para Europa, onde fica por dois anos. Arrependido, volta determinado a reconstruir a vida ao lado da filha e da família.

Tereza Rezende Lários (Lucero): Mãe de Dulce Maria. Mexicana criada no Brasil, que se casa

com Gustavo. Alegre, cativante, aventureira, é vítima de um trágico acidente. Os encontros imaginários de mãe e filha acontecem em uma linda e lúdica casinha de bonecas durante o sono de Dulce.

Estefânia Lários (Priscila Sol): É apelida de Tia Perucas. Formada em moda, apaixonada por orquídeas, perucas e visuais monocromáticos. Cuida de Dulce Maria com devoção. Chega a se envolver em confusões para ajudar a sobrinhaem suas aventuras.

Irmã Cecília Santos (Bia Arantes): É uma noviça que também é professora de português. Protege e cuida de Dulce Maria de maneira incondicional. Seu mundo vira de ponta cabeça quando conhece Gustavo. Vive a dúvida e a tortura de deixar ou não a vocação religiosa por um amor arrebatador.