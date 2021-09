Curiosidades de atletas e profissionais que fizeram história no Mineirão

Bruno Barros, que comanda "Meu pedaço de Brasil", mostra curiosidades do Mineirão no programa sobre BH (foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Belo Horizonte é o destino da segunda temporada de “Meu pedaço do Brasil”, que estreia neste domingo (26/09), às 19h, na TV Brasil. Nessa leva de edições inéditas, em novo formato, o apresentador Bruno Barros assume a condução da série documental para mostrar também outras atrações turísticas do país.

Na capital mineira, Bruno circula em busca dos melhores bares, restaurantes, além dos passeios mais descolados da cidade – a rota reserva surpresas para o público. O passeio começa pelo Circuito Liberdade, onde estão reunidos os principais museus de BH. De lá, o apresentador segue para outro cartão-postal da cidade: a Lagoa da Pampulha, com visual para agradar os turistas mais exigentes.

Na Pampulha ou na Praça da Liberdade, a produção destaca as principais edificações projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Bruno Barros entrevista a arquiteta Mariana Hardy para falar sobre as obras desenvolvidas por ele na capital.

O itinerário não poderia deixar de assegurar também passagem por um dos principais palcos esportivos do país: o Mineirão. Por lá, Bruno faz um tour na área interna do estádio e conhece a história de atletas e profissionais que marcaram época no Gigante da Pampulha, além de conversar com João Sena, responsável pelas visitas nesse verdadeiro templo do futebol mineiro. Sena recorda momentos marcantes do esporte no estádio e as experiências que podem ser vivenciadas pelos turistas no local.