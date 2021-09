Ernesto (Jorge Salinas) e Helena (Eva Cedeño), que adotaram Nicolas (Leonardo Herrera), lutam para encontrar os pais biológicos do menino, pois ele precisa se submeter a um transplante de medula óssea (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)



Uma novela que conta a história de duas famílias que se entrelaçam por causa do filho adotivo de uma delas, diagnosticado com leucemia. Essa é a base da trama de “Te dou a vida”, folhetim inédito que estreia segunda-feira (20/09), na faixa das 18h, no SBT/Alterosa, com exibição em HD.

A novela mexicana, sucesso de Lucero Suárez – protagonizada por José Ron (Pedro), Eva Cedeño (Helena) e Jorge Salinas (Ernesto) –, vai substituir “Amores verdadeiros”.

A trama da Televisa começa quando Helena e Ernesto estão desesperados porque o filho, Nicolas (Leonardo Herrera), de 6 anos, precisa urgentemente ser submetido a um transplante de medula e eles não conseguem doador compatível. Então, decidem procurar pelos pais biológicos do menino e conseguem localizar o mecânico Pedro, que nunca soube da existência daquela criança.





REVELAÇÃO

Depois do susto inicial, Helena e Ernesto revelam a Pedro que Nicolas precisa se submeter a um transplante de medula e só ele pode ser o doador, por ser o pai biológico. O mecânico aceita.

Após a cirurgia, a criança expressa o desejo de conhecer o doador. Quando é apresentado a Pedro, algo forte acontece e eles não conseguem se separar. Por isso, os encontros entre Helena, Pedro e Nicolas se tornam cada vez mais frequentes.

Por outro lado, Ernesto, o vilão da trama, não aprova esse convívio, o que o faz procurar o mecânico e pedir que ele se afaste de sua família.

Apesar de comprometido com Gina (Danny Perea), Pedro trava uma batalha consigo mesmo por causa de seus sentimentos por Helena.

A partir daí, a trama começa a girar em torno da união entre Nicolas e Pedro, da relação do mecânico com Helena, além das vilanias do maquiavélico Ernesto. Inclusive, o experiente ator Jorge Salinas é o destaque da novela .

Em seu final, o melodrama teve audiência de mais de 5 milhões de telespectadores no México, interessados em saber o destino dos personagens.

QUEM É QUEM





. PEDRO (JOSÉ RON) – De uma hora para a outra, o mecânico descobre que tem um filho. A criança é fruto de um relacionamento fugaz. Ele nunca soube da gravidez, nem que o bebê foi levado para adoção. A vida do rapaz sofre transformação radical depois dessa revelação.









. HELENA (EVA CEDEÑO) – O filho biológico de Pedro foi adotado por Helena e Ernesto. O casal vive feliz até que a criança é diagnosticada com leucemia e é preciso encontrar urgentemente a família biológica do garoto para que ele possa ser submetido a um transplante de medula.









. ERNESTO (JORGE SALINAS) – O vilão é um homem preocupado com a família e faz de tudo para preservá-la. Ernesto é estéril. Por isso, ele e Helena decidiram pela adoção. Irritado com a relação que se estabelece entre Helena, Pedro e Nicolas, faz de tudo para afastar o mecânico.





. NICOLAS (LEONARDO HERRERA) – O pequeno vive feliz com o casal que o adotou,

mas quando conhece Pedro, seu pai biológico, nasce uma relação de amor entre eles.









. ANDRÉIA (ERIKA BUENFIL) – Mulher superficial, é mais preocupada com a opinião dos

outros do que com o bem-estar de sua filha Helena e de seu neto Nicolas.









. HORÁCIO (OMAR FIERRO) – É prático, tem bons sentimentos e adora Nicolas, o único neto.

O menino veio preencher o vazio em sua vida, já que só teve filhas.

. GINA (DANNY PEREA) – Gina é filha do dono da oficina onde Pedro trabalha. Os dois estão de casamento marcado quando ele descobre que tem um filho. Ao ver o relacionamentocom o mecânico se deteriorar, ela se transforma em mulher amarga e manipuladora.









. NELSON (CÉSAR ÉVORA) – Pai de Gina, é o orgulhoso proprietário da oficina Nelson Turbina. Ele conhece pouco de carros, mas o amigo Domingo o convence de abrir o negócio. Pedro é o seu melhor mecânico. Nelson ficou viúvo muito cedo, criou a filha sozinho e aprova o casamento dela com o mecânico.