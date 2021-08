Seguindo a onda de Ivete Sangalo, cantores querem brilhar na TV e no cinema

André Hermeto*

(foto: Kelly Fuzaro/GLOBO)

IVETE SANGALO

“The masked singer Brasil” (Globo e Globoplay) e “Música boa ao vivo” (Multishow)

Cantoras e cantores brasileiros embarcaram em uma onda diferente: mesmo com carreira artística consolidada, eles vêm se aventurando em “novos papéis” nas telinhas e telonas. Quem lidera essa tendência é ninguém menos que a baiana Ivete Sangalo.





Atualmente, a Rainha do Axé apresenta dois realities musicais – o “Música boa ao vivo”, exibido no canal pago Multishow, e “The masked singer Brasil”, que estreou recentemente com sucesso na Globo. A atração, aliás, a nova líder de audiência da plataforma Globoplay.









Ivete revelou a alegria em comandar um programa de TV. “Na arte, as sensações são muitas. Não só o nosso ouvido tem que ser alimentado, mas também as sensações. A maneira como assistimos (à atração) é essencial. Estar à frente de um programa que trata da fantasia me deixa feliz. Sou uma pessoa que tem uma relação maravilhosa com o lúdico”, afirmou.





E a cantora baiana não está só nessa onda. Entre realities, talk shows, atuações no cinema e em novelas, confira nesta página cantores que também estão investindo na carreira na televisão ou na sétima arte.





Embora a estreia da Rainha do Axé na televisão estivesse marcada para 2020, a pandemia adiou os planos para este ano. Na temporada especial do “Música boa ao vivo”, que tem Salvador como pano de fundo, Ivete vem recebendo convidados de peso. Na próxima terça (24/08), Duda Beat, Margareth Menezes e a dupla Matheus & Kauan dividem os microfones com a cantora. Carla Cristina e Jão fazem participações especiais. Já no “The masked singer Brasil”, a baiana tem exibido desenvoltura e dado à TV Globo a bons índices de audiência.

JOJO TODYNHO

“Jojo nove e meia” (Multishow)

(foto: GLOBO/DIVULGAÇÃO)



Embora os talk shows estejam se tornando cada vez mais comuns, a maioria dos apresentadores é comediante ou ator. Jojo transferiu dos palcos para a televisão sua personalidade carismática no “Jojo nove e meia”, programa que vai ao ar no Multishow às quintas-feiras, às 21h30. Na atração recheada de quadros, a funkeira já entrevistou a atriz Juliana Paes, o cantor Mumuzinho e Tati Quebra Barraco, pioneira do funk.

SEU JORGE

“Abe”, “Marighella”, “Cidade de Deus” e “A vida marinha com Steve Zissou”

(foto: paris filmes/divulgação)

Considerado um dos principais artistas brasileiros, o carioca Seu Jorge é raro exemplo de cantor que migrou para o cinema e atingiu o mesmo sucesso dos palcos. Ele ganhou notoriedade no cinema depois de seu papel como Mané Galinha no filme “Cidade de Deus” (2002), reconhecimento que o levou ao longa “A vida marinha com Steve Zissou” (2005), do americano Wes Anderson. Ele ainda gravou para o filme versões em português de 13 músicas de David Bowie. Recentemente, o cantor-ator estreou em “Abe”, de Fernando Grostein Andrade, contracenando com Noah Schnapp, conhecido por interpretar o personagem Will na série “Stranger things”. Seu Jorge também é o protagonista de “Marighella”, longa que marcou a estreia de Wagner Moura como diretor e estreia em novembro no Brasil. Considerado um dos principais artistas brasileiros, o carioca Seu Jorge é raro exemplo de cantor que migrou para o cinema e atingiu o mesmo sucesso dos palcos. Ele ganhou notoriedade no cinema depois de seu papel como Mané Galinha no filme “Cidade de Deus” (2002), reconhecimento que o levou ao longa “A vida marinha com Steve Zissou” (2005), do americano Wes Anderson. Ele ainda gravou para o filme versões em português de 13 músicas de David Bowie. Recentemente, o cantor-ator estreou em “Abe”, de Fernando Grostein Andrade, contracenando com Noah Schnapp, conhecido por interpretar o personagem Will na série “Stranger things”. Seu Jorge também é o protagonista de “Marighella”, longa que marcou a estreia de Wagner Moura como diretor e estreia em novembro no Brasil.

LUAN SANTANA

“Pantanal”

(foto: Marcelo Belo/globo)

Depois do lançamento do single “Morena”, o sertanejo revelou o desejo de ser ator. No clipe, Luan interpreta um policial e conta que se preparou assistindo a filmes de ação como os sucessos “Drive” e “Colateral”. “Eu me vejo atuando, fazendo filmes. É uma extensão da minha arte. Lógico que o filme que eu fizer vai ter música também. Estou pronto”, disse o artista. O cantor pode marcar presença no remake da novela “Pantanal”, previsto para o ano que vem, no horário nobre da TV Globo. As apostas são de que Luan interpretará Tibério, personagem que forma dupla com Trindade, papéis de Sérgio Reis e Almir Sater na trama original . Além disso, ele está cotado para comandar a possível nova temporada do “SóTocaTop”, também na Globo. Depois do lançamento do single “Morena”, o sertanejo revelou o desejo de ser ator. No clipe, Luan interpreta um policial e conta que se preparou assistindo a filmes de ação como os sucessos “Drive” e “Colateral”. “Eu me vejo atuando, fazendo filmes. É uma extensão da minha arte. Lógico que o filme que eu fizer vai ter música também. Estou pronto”, disse o artista. O cantor pode marcar presença no remake da novela “Pantanal”, previsto para o ano que vem, no horário nobre da TV Globo. As apostas são de que Luan interpretará Tibério, personagem que forma dupla com Trindade, papéis de Sérgio Reis e Almir Sater na trama original . Além disso, ele está cotado para comandar a possível nova temporada do “SóTocaTop”, também na Globo.





