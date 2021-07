Ivete Sangalo estreia a nova temporada do 'Música boa ao vivo'

Comandada por, a nova temporada do “” estreia nesta terça-feira (13/07), às 20h30, no. Diretamente de Salvador, na Bahia, a cantora receberá artistas para apresentações exclusivas e parcerias inusitadas. Em cada um dos 12 episódios, ela contará com uma estrutura de três palcos. No programa de hoje, a baiana estará ao lado de seus conterrâneos, com participações especiais de Jau e Pitty. Já o segundo episódio contará com Léo Santana, Durval Lelys, Xand Avião e Zé Vaqueiro. Também já estão confirmados nesta temporada Claudia Leitte, Wesley Safadão, Banda Eva, Gloria Groove e Mari Antunes.

Mesmo com umaartística já consolidada, Ivete não esconde que está ansiosa com a estreia do novo projeto. “Dá frio na barriga. Compreendo esse projeto como um desejo mútuo, meu e do canal. Já conversamos milhões de vezes sobre a possibilidade de ser apresentadora do programa, que se relaciona com música, com arte. Embora eu não conheça a história de todos os artistas deste país, tenho um profundo interesse por cada um”, declarou a cantora.