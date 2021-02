Ivete e Claudinha Leitte fazem live de carnaval neste sábado

(foto: instagram/reprodução)





Como dizem os sábios versos de Nelson Sargento: "Samba, agoniza mas não morre/ Alguém sempre te socorre/ Antes do suspiro derradeiro". O novo coronavírus também atingiu o samba, mas não impediu que o maior espetáculo da Terra brilhasse na tela da TV – e do computador. Para celebrar o carnaval, aliás, o não carnaval em tempos de pandemia, uma programação pra quem não abre mão curtir a folia momesca, mesmo dentro de casa, com lives, desfiles históricos das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de programações temáticas do Rei Momo. Confira a seguir:





Ivete Sangalo e Claudia Leitte juntas!!! A apresentação das baianas é uma das programações mais aguardadas pelos foliões. A live das duas cantoras, recheada de sucessos, será neste sábado (13/2), a partir das 17h30, com transmissão ao vivo pelo Multishow e também no canal do YouTube de Ivete e de Claudinha. O show O trio: Ivete, Claudia e você vai rolar diretamente de Salvador. Além de animar os fãs pelo país, a live será beneficente. Quabales e Amigos do Bem serão as instituições beneficiadas. As doações serão feitas a partir de dois QR Codes que ficarão disponíveis na tela durante a transmissão.





O bloco Berço Elétrico vai promover neste sábado (13/2), a partir das 14h, uma festa virtual. Serão duas horas de apresentação, com a banda do Berço Elétrico tocando ao vivo as marchinhas tradicionais, axé music, os hits infantis e dos anos 1980 e 1990, para a família pular o carnaval em casa com segurança. A transmissão será no canal do YouTube do grupo carnavalesco.



Sem carnaval de rua, o Bloco da Preta “sairá” em formato de live e contará com convidados especiais, como Alcione, Mumuzinho e Teresa Cristina, neste domingo (14/2), a partir das 16h, com transmissão pelo canal da artista no YouTube (youtube.com/pretagiloficial) e Instagram (@pretagil). Durante a apresentação, serão arrecadadas doações para associações de ambulantes e de catadores de latinhas do Rio de Janeiro, através de QR Code na tela.



DESFILES HISTÓRICOS





Nas madrugadas deste sábado (13/2) e domingo (14/2), a Globo vai reprisar desfiles que marcaram época nos sambódromos do Rio e de São Paulo – os compactos deverão misturar em um mesmo dia apresentações que ocorreram nas duas cidades, intercalando apresentações mais recentes e outras mais antigas. O "vale a pena ver de novo" momesco privilegiou desfiles mais recentes de São Paulo – como o da Rosas de Ouro em 2005 (Mar de rosas) e o campeão da Vai-Vai em 2008 (Acorda Brasil! A saída é ter esperança, sobre o poder da educação).





No Rio, um novo público poderá revisitar o delírio futurista de Fernando Pinto na Mocidade Independente (Ziriguidum 2001, um carnaval nas estrelas, campeão em 1985) e o protesto de Joãosinho Trinta no clássico Ratos e urubus, larguem a minha fantasia, desfile sobre o lixo físico, mental e espiritual da sociedade brasileira. O cortejo da Beija-Flor, vice-campeã, foi eternizado pela imagem do Cristo mendigo, que desfilou coberto, censurado, com a faixa "Mesmo proibido, olhai por nós". "Um evento escandaloso, criativo e profundo", resumiu na época o Jornal da Tarde. O carnavalesco Milton Cunha e o ator Aílton Graça vão apresentar o especial, que vai embalar as madrugadas dos telespectadores da Globo, que poderão escolher, de casa, o campeão em votação na internet.





Já a Estação Primeira de Mangueira preparou o Viradão do carnaval Verde e Rosa, com lives neste domingo (14/2), segunda (15/2) e terça-feira (16/2), sempre às 15h. A escola vai seguir com a disputa para definir qual samba vai ser cantado em 2022 sobre a homenagem a três ícones da agremiação: a poesia de Cartola, o canto de Jamelão e a dança de Delegado, lendário mestre-sala da escola. Num enredo de três baluartes homens, a Estação Primeira recebeu um recorde de sambas compostos por mulheres – das 51 músicas concorrentes, 11 são assinadas por compositoras.



A TV Brasil apresenta duas atrações para festejar o carnaval: um bailinho infantil e show com bambas. Os especiais vão ao ar na programação da emissora pública neste sábado (13/2). A folia envolve a criançada no Música animada com performance inédita do grupo Violúdico, às 10h. Coreografias e brincadeiras estimulam a interação dos pequenos foliões, que vão se divertir ao som de clássicos que atravessam gerações. Marchinhas como Allah-lá-ô, Me dá um dinheiro aí, Jardineira, Ó abre alas e Mamãe eu quero estão no repertório. Já no Todas as bossas, às 22h30, Paulinho Mocidade conduz show ao lado de convidados especiais como Quinho, campeão pelo Salgueiro; Zé Paulo Sierra, intérprete da Viradouro; e Igor Sorriso, puxador que está na Mocidade Alegre de São Paulo. Aquarela brasileira (1964), do Império Serrano; É hoje (1982), da União da Ilha; Kizomba, festa da raça (1988), da Vila Isabel; Peguei um Ita no Norte (1993), do Salgueiro; Atrás da Verde e Rosa só não vai quem já morreu (1994), da Mangueira; e Trevas! Luz! A explosão do universo (1997), da Viradouro, são alguns dos sambas-enredo entoados.





Antes da pandemia, o carnaval de BH despontava com o surgimento de centenas de blocos de ruas e a retomada dos desfiles das escolas de samba e blocos caricatos na Avenida Afonso Pena. O que poucos sabem é que, na década de 1980, a capital mineira também era destaque no cenário nacional, com o segundo melhor carnaval de passarela do país, à frente de São Paulo. Para ajudar a recontar essa história e preservar a memória do carnaval, o Almanaque do Samba – A Casa do Samba de Minas Gerais resgata sambas-enredo de escolas de samba e blocos caricatos de Belo Horizonte dos anos de 1980. O material faz parte do acervo do sambista Carlinhos Visual. As faixas estão disponíveis no YouTube do Almanaque do Samba.



O Baianeiros não vai deixar passar em branco o carnaval. Com a live Baianeiros carnaval & resenha, neste domingo (14/2), às 13h, Lelo Lobão, (ex-baixista do Chiclete com Banana) e Danniel Maestri vão trazer a energia do axé com show recheados de sucessos para embalar os foliões em casa. A transmissão será pelo youtube.com/baianeiros.