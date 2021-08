Nanda Costa (D) e a companheira Lan Lanh estão grávidas de gêmeas por fertilização in vitro: "Ser mãe, agora, é o meu foco", diz a atriz (foto: Globo/Divulgação)

Quem escuta a gargalhada de Sandra Helena em "Pega pega", talvez não imagine a dificuldade que Nanda Costa teve para rir abertamente. Na novela das 19h da Globo, a atriz venceu esse obstáculo e se desprendeu de velhos medos ao interpretar a camareira do Carioca Palace. No folhetim de Claudia Souto, a personagem foi convencida por Malagueta (Marcelo Serrado) a participar do furto dos 40 milhões de dólares da venda do hotel, junto com o namorado Agnaldo (João Baldasserini) e o amigo Júlio (Thiago Martins). No entanto, para sair da mira da polícia, nenhum deles pode gastar o dinheiro.





Na entrevista a seguir, a atriz de 34 anos, natural de Paraty, no Rio de Janeiro, relata o quão relevante Sandra Helena foi para sua carreira. Além disso, comenta o processo de falar sobre sexualidade e a gravidez de gêmeas, que aconteceu por fertilização in vitro, fruto de seu relacionamento com a musicista Lan Lanh. Ela ainda fala sobre a repercussão positiva dos ladrões da novela, que caíram no gosto do público durante a exibição original da trama, entre 2017 e 2018.

Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa) caíram no gosto do público. Papel impulsionou atriz a falar sobre a sua sexualidade e o sonho da maternidade (foto: Globo/Paulo Belote)



Qual a importância de Sandra Helena na sua carreira?

A Sandra Helena trouxe uma alegria, uma leveza, a gargalhada, que era uma coisa que eu não tinha. Ela foi de uma importância que ninguém, em nenhum momento, questionou minha sexualidade e esse era um medo que tinha. Em outros trabalhos, já via alguns comentários falando que dava pinta. A Sandra Helena provou que eu era uma atriz disponível.





A personagem Maura, de “Segundo sol”, de 2018, também foi importante nesse processo de falar abertamente sobre a sua sexualidade?

Sim, depois veio a Maura, que estava se aceitando, mas tenho certeza que Sandra Helena foi esse impulso. E, a partir desse momento, fui pensar em maternidade. Não sabia como explicar para as pessoas, como se eu tivesse de fazer isso... Mas a gente, que é figura pública, não tem referência de atrizes com uma companheira e uma filha. Não sabia como isso seria, de que forma minha carreira seguiria em frente, mas recebi uma onda de amor muito grande.





Como ficará o trabalho depois que as suas filhas nascerem?

Ser mãe, agora, é o meu foco. Não sei como vai ser. Tudo é muito novo, mas a maternidade é um sonho antigo. Será um dia de cada vez. Depois da licença-maternidade, vou entender de que forma posso seguir.





Na reprise de “Pega pega”, você acha que os quatro ladrões também conquistarão o público, como aconteceu durante a primeira exibição da trama?

Acredito muito no carisma dos ladrões. Acho que havia uma leveza e eles entraram em uma roubada mesmo. Não tinham experiência e foram na onda do Malagueta, que é mais estrategista que os outros. Ele vai até a mesinha da praça e fala para todo mundo que vai roubar 40 milhões do hotel. Eles nem pensam nas consequências na hora. Mil coisas vão acontecendo e eles pagarão por isso no decorrer da história.