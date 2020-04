SBT adia a estreia do reality esportivo 'Uma vida, um sonho'

Glenda Kozlowski vai apresentar o novo programa (foto: Gabriel Cardoso/divulgação)



A pandemia do novo coronavírus fez o SBT adiar a estreia do reality esportivo Uma vida, um sonho, que estava prevista para maio. O programa – que seleciona jovens jogadores de futebol para concorrer a um contrato com uma grande equipe da Europa – agora está previsto para ir ao ar em 4 de outubro.

Uma vida, um sonho, que terá apresentação de Glenda Kozlowski, conta com René Simões e Joel Santana como treinadores e será gravado no Rio de Janeiro. O comando é do diretor Mário Rogério Ambrósio. Todas as peneiras já foram realizadas e 44 semifinalistas já foram definidos. Apenas 22 concorrerão ao grande prêmio, em 6 de dezembro.

“Todos nós estamos acompanhando as mudanças que vêm ocorrendo no mundo por conta do coronavírus. Olimpíadas adiadas, campeonatos paralisados e um forte isolamento social para evitarmos ainda mais a proliferação da COVID-19. Por conta disso, em conversa com o @sbtonline, nosso reality Uma vida, um sonho será adiado. Essa mudança é pensando na melhor maneira de realizarmos nossa estreia respeitando a vida dos atletas, nossos técnicos e toda nossa equipe de produção”, afirma o comunicado assinado por Mário Rogério Ambrósio.