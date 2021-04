Vilão vence combate de muay thai

Duca (Arthur Aguiar) se distrai no ringue e acaba derrotado por Cobra (Felipe Simas) (foto: Paulo Belote/globo)

Lobão (Marcelo Faria) e Heideguer (Odilon Wagner) desafiam Cobra (Felipe Simas) a enfrentar Duca (Arthur Aguiar) no campeonato de muay thai nos próximos capítulos de "Malhação: Sonhos". Na novela da Globo, o rapaz não perderá a chance de brigar dentro do ringue com o rival. Embora no início da luta o namorado de Jade (Anajú Dorigon) saia perdendo, ele conseguirá encaixar bons golpes após o neto de Dalva (Iná de Carvalho) se distrair com a presença de Nat (Maria Joana) perto de sua avó.





Há algum tempo, a lutadora de muay thai tem tentado se aproximar de Duca para saber se o irmão dele, Alan (Diego Amaral), realmente morreu. Momentos antes de a luta começar, ela chegará perto do garoto, mas Lobão interromperá a conversa. Para disfarçar, a moça fingirá estar apenas provocando o adversário e sairá de cena.





Na hora de Nat subir ao ringue do campeonato, Duca descobrirá que a garota é Leo, apelido dado à ex-namorada de Alan. O pupilo de Gael (Eriberto Leão) chegará a essa conclusão após observar a tatuagem do signo de Leão no corpo da moça e associar a imagem à alcunha pela qual seu irmão chamava a mulher misteriosa com quem se relacionava.





Em seguida, o garoto comentará sobre a situação com Dalva, porém a avó pedirá que o neto se concentre na luta. Quando a disputa entre Duca e Cobra começar, o ex-namorado de Bianca (Bruna Hamú) verá Nat se aproximar de Dalva e ficará de olho na movimentação da lutadora. Distraído ao notá-la perguntando à avó se Alan pode estar vivo, ele perderá a luta contra Cobra. Depois de o vilão vencer o combate, Lobão e Heideguer vão comemorar a vitória da Academia Khan. (Estadão Conteúdo)