Craques e timaços da Champions League agora na TV aberta

Téo José será o principal narrador das partidas da Champions League, no SBT/Alterosa (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

A mais importante e valorizada competição de futebol de clubes do mundo voltará a ser transmitida na TV aberta no Brasil, a partir da temporada de 2021/22. O SBT venceu a concorrência e passará os jogos da Liga dos Campeões da Uefa. Os maiores craques do mundo e as melhores equipes da Champions League passam a jogar na tela da emissora de Sílvio Santos. A agência Team, contratada pela Uefa para vender os direitos de transmissão, convidou Globo, SBT, Disney e Turner para a disputa da licitação em janeiro deste ano.





Na TV por assinatura, a competição continuará a ser exibida pela TNT Sports, canal pertencente ao conglomerado de mídia Turner, que transmite os jogos desde 2015. Na próxima temporada, o Facebook Watch, que dividia os direitos junto à TNT, não passará mais os jogos.





Já a briga pelos direitos na TV aberta ficou entre Globo e SBT. Após ter transmitido a competição por quase 10 anos, a emissora carioca perdeu os direitos em 2018. Dessa vez, a decisão de não assinar com a Uefa teria girado em torno das cifras financeiras. O consenso entre os executivos da emissora carioca seria de que as quantias a serem pagas são muito altas.





“A chegada da Uefa Champions League reforça nossa crença no futebol como sendo o esporte mais popular de nosso país com total sinergia ao perfil do SBT, que continuará investindo na estratégia de consolidar esse gênero em sua programação, levando sempre os melhores campeonatos para nossas telas, com a missão e o compromisso de atender às expectativas dos espectadores”, afirmou o SBT, em comunicado à imprensa.





Com o acordo, o SBT agora passa a ter os dois principais campeonatos de futebol de clubes do mundo, pois a emissora paulista também ganhou os direitos de transmissão da Copa Libertadores na TV aberta e já exibe os jogos do torneio.





EQUIPE

O narrador Téo José, que já é titular na equipe que comanda a Libertadores, será o principal nome da transmissão do SBT na Liga dos Campeões. A expectativa é de que um novo profissional seja contratado para comentar os jogos, já que Mauro Betting, responsável pela função na Libertadores, comenta a Champions na TNT Sports.





Foi, inclusive, Téo quem fez o anúncio da aquisição dos direitos de transmissão pela emissora de Silvio Santos, no “SBT Brasil”. “O SBT, a partir de agosto, passa a ter a maior competição de clubes do nosso continente e a maior competição de clubes da Europa. Esse é um dos presentes dos 40 anos do SBT”, afirmou o narrador, que já passou pela RedeTV! e Band.





JOGOS

O acordo com a Uefa prevê a transmissão de um jogo da Liga dos Campeões na TV aberta por rodada. Assim, o SBT/Alterosa terá direito a exibir um total de 13 partidas, contando as seis rodadas da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semi e a final. O canal terá a liberdade de escolher o jogo de preferência, quer ele seja na terça ou na quarta-feira (tradicionais dias de jogos da Liga). Além disso, a emissora de Sílvio Santos garantiu a exibição com exclusividade na TV aberta da Supercopa da Uefa, torneio entre o vencedor da Liga dos Campeões e o campeão da Liga Europa.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro