(foto: Gabriel Cardoso/SBT )

O "Vem pra cá", comandado por Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano, estreia na segunda-feira (22/3), às 9h30, no SBT/Alterosa. Sob a direção de Marcelo Kestenbaum, o programa, exibido ao vivo, terá a missão de acordar o telespectador com notícias do cotidiano contadas de maneira simples. Conversas sobre saúde, dicas de moda que cabem no bolso, receitas saborosas, orientações de jardinagem para valorizar as plantas de casa e matérias de entretenimento para diversão de quem assiste estão no foco da atração.





“O 'Vem pra cá' será um matinal acolhedor, leve, com doses na medida certa de tudo que nos ajuda a começar o dia com aquela energia boa. Por ser ao vivo, acredito que teremos o público bem ao nosso lado, interagindo nas redes sociais e se divertindo junto com a gente. Estou honrada e animada com esse desafio”, declara Patricia Abravanel.





Gabriel Cartolano engata seu segundo programa na emissora e enaltece a parceria com Patricia. “Estou muito feliz pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho e, também, de fazer parte desse projeto. O programa é leve, com informação, culinária, prestação de serviço, dicas de moda, saúde e muito mais. O cenário é um dos mais bonitos que já vi na TV. Estaremos rodeados por um jardim maravilhoso em um ambiente muito acolhedor. Tenho certeza que o público vai se apaixonar.”





PETS

Na nova atração do SBT/Alterosa, o público poderá participar enviando dúvidas sobre variados temas. O diretor Marcelo Kestenbaum destaca a oportunidade de dirigir Patrícia e Cartolano no “Vem pra cá”. “Fico muito lisonjeado”, afirma.





O novo programa matinal também abordará pets, beleza, famosos, esportes e tudo que gira em torno do dia a dia de quem quer se divertir e se informar.





"VEM PRA CÁ"

Estreia segunda-feira (22/3), às 9h30

SBT/Alterosa