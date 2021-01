Uma aula de novela

Jean Pierre Noher: convite para Flor do Caribe foi ''marcante'' (foto: Globo/divulgação)

Em Flor do Caribe, novela das 18h da Globo, o franco-argentino Jean Pierre Noher dá vida a Duque, estelionatário que muda o rumo de sua vida ao se tornar o melhor amigo de Cassiano (Henri Castelli). Na trama de Walther Negrão, ele ajuda o mocinho a se vingar de Alberto (Igor Rickli). Em Flor do Caribe, novela das 18h da Globo, o franco-argentino Jean Pierre Noher dá vida a Duque, estelionatário que muda o rumo de sua vida ao se tornar o melhor amigo de Cassiano (Henri Castelli). Na trama de Walther Negrão, ele ajuda o mocinho a se vingar de Alberto (Igor Rickli).





“Foi marcante o convite para esse folhetim, novela alto-astral, com elenco incrível. Tem aventura, romance e uma trama necessária para juntar toda a família na frente da televisão. O Duque é personagem politicamente incorreto, mas muito carismático”, defende.





Apesar de o mote da trama ser a aventura, Jean acha que conseguiu mostrar outras facetas com a história familiar de Duque. Ele foi afastado da neta, Amaralina (Sthefany Brito), pela filha, que não concorda com sua vida de crimes. Anos depois, os dois voltam a se entender. Além disso, o falsário vive um romance com Guiomar (Claudia Netto).





A experiência em Flor do Caribe foi um aprendizado para o ator. Na época das gravações, em 2013, ele ficou impressionado com o trabalho da equipe do diretor Jayme Monjardim. Nunca tinha visto uma produção tão grande em novela que não fosse do horário das nove.





“As cenas mais difíceis foram as que gravamos na Guatemala. Henri foi muito parceiro, me deu muita segurança. Em muitas tomadas tivemos de estar 400 metros abaixo da terra, trabalhando na mina. Também fizemos uma viagem de 15 horas atravessando a Guatemala para gravar nas pirâmides maias”, relembra. (Estadão Conteúdo)