Clarice Lispector ao som de Chico César

Laila Garin é Macabéa, a mítica protagonista do espetáculo A hora da estrela (foto: Daniel Barboza/DIVULGAÇÃO)

No ano do centenário de Clarice Lispector (1920-1977), uma de suas obras mais emblemáticas ganhou versão musical para os palcos. A hora da estrela ou O canto de Macabéa teve a temporada interrompida pela pandemia da COVID-19, em março deste ano. Para celebrar o mês em que a escritora completaria um século de vida, o espetáculo será transmitido ao vivo, diretamente do teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, neste domingo (20), às 18h, pelo canal Arte 1 e YouTube (canal da BB Seguros, Sarau e Arte 1).





O espetáculo tem adaptação e direção de André Paes Leme, canções especialmente compostas por Chico César e direção musical e arranjos de Marcelo Caldi. Laila Garin é Macabéa, a mítica protagonista do aclamado romance. Claudia Ventura e Claudio Gabriel, que completam o elenco.





A hora da estrela foi o último livro escrito por Clarice, que faleceu pouco tempo após o seu lançamento. Suas páginas narram a saga de Macabéa, imigrante nordestina cuja vida no Rio de Janeiro é marcada pela ausência de afeto e poesia.