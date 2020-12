Tradicional show de Roberto Carlos continua como destaque de fim de ano

Esboço do cenário de Emoções em Jerusalém, no Sultan%u2019s Pool. Show, em 22 de dezembro, mescla performances de RC com imagens de sua peregrinação pela Terra Santa (foto: TV GLOBO / Divulgação)

Além do especial Gilda, Lúcia e o bode, a Globo aposta em música, informação, humor e emoção nos especiais de fim de ano que farão companhia ao público nos últimos dias de 2020.





Entre as produções está o tradicional show de Roberto Carlos, que irá ao ar em

22 de dezembro, após A força do querer. Intitulado Emoções em Jerusalém, o programa foi exibido originalmente em 2011 e mescla performances do artista com imagens de sua peregrinação por lugares sagrados da Terra Santa. Na ocasião, a jornalista Gloria Maria estava presente, atuando como apresentadora.





Amiga do cantor, ela fala de como se sentiu ao dançar com ele no palco, durante a canção Unforgettable. “Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional. Roberto estava em estado de graça. Para mim, foi mais lindo ainda, porque fui surpreendida. Roberto é perfeccionista e exigiu que ninguém falasse que, em determinado momento, ele ia me convidar para dançar. Então, vivi um sonho”, relembra Gloria Maria, que também apresentará a Retrospectiva 2020, ao lado de Sandra Annenberg, em 29 de dezembro.





Logo na sequência de Roberto Carlos – Emoções em Jerusalém, a Globo exibirá o inédito 220 volts especial de fim de ano, que também passará no Multishow, em 26 de dezembro. Paulo Gustavo interpreta personagens marcantes em esquetes, como Maria Enfisema, Senhora dos Absurdos e, é claro, a famosa Dona Hermínia. A temática da produção será as comemorações do final do ano. Assim, o público se anima para 2021.





“A gente ficou com medo por causa da pandemia, gravamos com aquele protocolo todo. Tirando os atores, parecia que estava todo mundo em uma sala de cirurgia. Mas amamos fazer. É um projeto em que pude escolher com quem ia trabalhar. Fiquei feliz que todos os envolvidos estavam empolgados por já conhecerem o programa no Multishow e na internet”, conta Paulo Gustavo.





NO PALCO

Em 24 de dezembro, o especial do The voice reunirá Iza, Michel Teló, Lulu Santos e Carlinhos Brown com grandes nomes de todas as temporadas do reality, em duetos e performances inéditas, após A força do querer. Além deles, Ludmilla, Daniel, Claudia Leitte e Mumuzinho, que serão os técnicos da versão para talentos acima de 60 anos da competição, prevista para 2021, também cantarão. Para quem pedir bis, haverá reexibição no dia seguinte, no Multishow, às 20h30.





“Vai ser legal poder participar disso com os meus amigos de estrada e matar a saudade do palco, celebrando essa data. Terá muita gente, este ano, distante da família, passando um Natal completamente diferente. Então, o especial será um abraço muito gostoso e quente para quem assistir”, acredita Iza. (Estadão Conteúdo)