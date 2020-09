Famosos e anônimos aderem à campanha de apoio a atores veteranos

FOTO ETV10101 (foto: João Miguel Júnior/DIVULGAÇÃO)

A #euqueroveteranosnatv viralizou nas redes sociais durante a última semana. Com ela, anônimos e famosos pedem a presença de atores veteranos nas novas produções audiovisuais da televisão brasileira. Entre as imagens e mensagens exaltando grandes nomes da teledramaturgia, a frase que mais aparece nas postagens é "talento não envelhece".





“Quero veteranos na TV. São profissionais que fizeram a história da nossa televisão, sem eles não haveria história a se contar. Cresci na companhia de todos eles, me formei e aprendi vendo cada um deles atuando e, convenhamos, que artistas maravilhosos e inspiradores. O meu profundo obrigada a todos os artistas veteranos! #euqueroveteranosnatv”, postou a atriz Carolina Ferraz, de 52 anos.





Além de Carolina, Kadu Moliterno, Gloria Pires, Luana Xavier, Amanda Lee, Beth Goulart, Alexandra Richter, Claudia Raia e Sérgio Marone, entre outros, também aderiram à campanha e compartilharam a hashtag.





“#euqueroveteranosnatv porque quero qualidade, diversidade, talento, profundidade, sabedoria. E porque aprendo com eles, sempre!”, postou Leona Cavalli, de 50 anos.





A campanha nas redes sociais ganhou força depois que a Globo anunciou que os contratos de Glória Menezes, de 85, e Tarcísio Meira, de 84, não seriam renovados. O casal trabalhou durante mais de 53 anos na emissora. Glória já participou de mais de 40 novelas na Globo, entre elas Corpo a corpo (1984), A favorita (2008) e Páginas da vida (2006). Atualmente, a atriz está no ar na reprise de Totalmente demais, como Stelinha. Já Tarcísio trabalhou em mais de 50 produções, incluindo Hilda Furacão (1998), Insensato coração (2011) e Orgulho e paixão (2018). Ambos os atores também aderiram à hashtag nas redes sociais.





Os internautas aproveitaram também o aniversário de 70 anos da TV no Brasil, comemorado na sexta (18), para relembrar a importância dos veteranos na teledramaturgia. Nas postagens, pedem que as emissoras respeitem e preservem os atores e atrizes que fizeram parte dessa história.





SEM APOSENTADORIA

Em entrevista concedida a Globo no último domingo (13), dia em que comemorou 93 anos, a atriz Laura Cardoso ressaltou a importância de se manter na ativa e não parar de trabalhar com o que gosta. “Parar? Nunca, nunca! Você se aposenta e aí para tudo. Aposentadoria é um horror. Estar na ativa mantém a gente viva”. Ela faz parte da equipe de atores da Globo há quase 40 anos.





As demissões e não renovações de contrato feitas pela TV Globo começaram em 2018, quando a emissora anunciou o projeto Uma Só Globo. Por meio dele, serão unificadas as plataformas TV Globo, Globosat, Som Livre, Globo.com e Globoplay em uma só em empresa.







ANTONIO FAGUNDES - O ator, de 71 anos, estava há mais de 44 anos na Globo e participou de quase 40 novelas durante esse período. Um de seus papéis mais marcantes foi como o latifundiário pecuarista Bruno Mezenga, em O rei do gado. Gabriela e Velho Chico foram outras novelas de sucesso nas quais atuou.





TARCÍSIO MEIRA - Durante os 53 anos que ficou na Globo, o ator, de 84 anos, participou de mais de 50 produções. Hilda Furacão, Insensato coração, Orgulho e paixão e A lei do amor, na qual viveu Fausto, são algumas delas.





MIGUEL FALABELLA - O ator e apresentador, de 63 anos, ficou durante 39 anos na Globo, onde participou de 35 produções, entre elas, Vídeo show, Pé na cova e Toma lá, dá cá. Um dos papéis mais marcantes de sua carreira foi como Caco Antibes, do humorístico Sai de baixo.





JOSÉ DE ABREU - O ator de 74 anos ficou 40 anos na Globo. Na emissora, participou de mais de 50 produções, incluindo A dona do pedaço, A regra do jogo e, em Avenida Brasil, foi Nilo.





VERA FISCHER - A atriz tem 68 anos e ficou durante mais de 43 anos na emissora carioca. Vera participou de 28 produções globais, como Espelho mágico, Salve Jorge e do sucesso Laços de família. No folhetim que está no Vale a pena ver de novo, a atriz é Helena.





GLÓRIA MENEZES - A atriz, de 85 anos, não teve seu contrato renovado com a Globo após mais de 53 anos de trabalhos na emissora. Durante esse período, atuou em mais de 40 produções, incluindo Corpo a corpo, A favorita e Páginas da Vida. Está no ar na reprise de Totalmente demais, como Stelinha.





RENATO ARAGÃO - O eterno Didi Mocó de Os Trapalhões, personagem que interpretou durante grande parte da carreira, tem 85 anos. Ele trabalhou para a Globo por 44 anos e atuou em mais de 23 produções.